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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

انتقاد شدید سازمان ملل از حملات عربستان علیه یمن

انتقاد شدید سازمان ملل از حملات عربستان علیه یمن

یک مقام سازمان ملل با انتقاد شدید از حملات ائتلاف متجاوز سعودی به یمن خواهان رعایت حقوق کودکان در این کشور از سوی عربستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «رینات وینتر» رئیس کمیته حمایت از حقوق کودکان وابسته به سازمان ملل تاکید کرد: عربستان باید به قوانین انسانی و مربوط به حقوق بشر احترام بگذارد.

وی در ادامه افزود: حمله هوایی ائتلاف عربستان به الضحیان در صعده واقع در شمال یمن و دیگر حملات این ائتلاف به الحدیده واقع در غرب یمن باعث کشته شدن دست کم ۶۷ کودک و مجروح شدن دهها تن دیگر شد.

وینتر تاکید کرد: کودکان، بار این حملات وحشیانه در یمن را به دوش می کشند. کشورها باید به قوانین حقوق بشر مربوط به کودکان و حمایت از آنها در جریان درگیریها و جنگ ها پایبند باشند. باید اجازه اجرای یک تحقیق فراگیر و بی طرف در خصوص این حملات و دیگر حملات علیه غیر نظامیان داده شود.

کد مطلب 4387304

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