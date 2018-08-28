بهره برداری از ۱۰ پروژه آبخیزداری در شمیرانات طی هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شکری صبح سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه ها در حوزه های آبخیز سدهای لار و لتیان و شمال تهران در قالب عملیات مکانیکی شامل احداث بندهای سنگی ملاتی، گابیون بندی و مرمت سازه ها به حجم ۶۵۰۰ مترمکعب و عملیات بیولوژیکی شامل اقدامات کپه کاری در سطح ۷۰۰ هکتار به مرحله اجرا درآمده است.

وی ضرورت اجرای عملیات آبخیزداری را مورد تأکید قرار داد و در همین ارتباط تصریح کرد: عملیات آبخیزداری علاوه بر کنترل سیلاب و بهبود شاخص های پایداری آب و خاک، پوشش گیاهی و معیشت ساکنین حوزه های آبخیز، موجب کاهش فرسایش خاک و تقویت سفره های آب زیرزمینی می شود.

این مقام مسئول به تهیه طرح جامع کاهش خطرات سیلاب حوزه های آبخیز شهری اشاره کرد و اظهار داشت: از آنجائی که شهرستان شمیرانات سابقه سیل خیزی را در کارنامه خود دارد و با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه، بخشی از این شهرستان در معرض آسیب ناشی از خطرات سیلاب قرار دارد که به همین منظور طرح جامع کاهش خطرات سیلاب حوزه های آبخیز شهری این شهرستان تهیه و به استانداری و مدیریت بحران ارائه شده و مورد تصویب قرار گرفته است که در صورت تأمین و تخصیص اعتبارات، پروژه های آبخیزداری به سرعت در سطح شهرستان به مرحله اجرا درخواهد آمد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات خاطر نشان کرد: حوزه های آبخیز این شهرستان حدود ۱۵۷ هزار هکتار است که ۵۳ هزار هکتار آن در محدوده حوزه های آبخیز شهری قرار دارد که برای اجرای طرح جامع کاهش خطرات سیلاب در این حوزه های آبخیز شهری حدود ۸۳ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.