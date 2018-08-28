تشویق مردم به آرامش از وظایف رسانه است/ لزوم افزایش هوشیاری جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، جلالی در نشست صمیمی با اصحاب رسانه استان گلستان، رسانه و خبرنگاران را سربازان واقعی نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: خبرنگاران با قلم ها، نوشتار و مجاهدت خود در عرصه رسانه، برای پیشرفت حاکمیت، توسعه نظام و تحقق اهداف بلند حضرت امام (ره) که سالیان سال آروزی آن را داشتند تلاش می کنند.

وی افزود: خبرنگاری خدمت به نظام است و رسانه ها باید قدر این خدمتگزاری را بدانند و از خداوند بخواهند در این مسیر توفیقات بیشتری نصیب آن ها کند.

جلالی با تاکید بر این که باید فرصت خدمت را غنیمت شمرد و از لحظه لحظه آن برای کمک به مردم و نظام جمهوری اسلامی تلاش کرد، گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده اند از هیچ کس انتظار معجزه نیست اما در عملکرد همه مسئولان باید نشانه های موفقیت در انجام کارهای محوله به آن ها مشهود باشد.

وی از برگزاری جلسات متعدد با اقشار مختلف در گلستان برای تبیین نکات امنیتی استان خبرداد و گفت: با علمای اهل سنت و شیعه، ائمه جمعه، رسانه ها و دیگر اقشاری که فعالیت های آن ها بستر ساز امنیت در جامعه است دیدار داشتیم تا برای آگاه سازی این اقشار و بهره گیری از کمک آن ها در راستای انتقال مطالب به جامعه بهره ببریم.

مدیرکل اطلاعات استان گلستان حرکت در چهارچوب سیاست های رهبر معظم انقلاب و تکیه بر چشم انداز توسعه کشور را مسیر اصلی وزارت اطلاعات عنوان کرد و گفت: اصلی ترین وظیفه وزارت اطلاعات اشراف اطلاعاتی است و حتی رهبر معظم انقلاب در گامی جلوتر از تعبیر تهاجم اطلاعاتی استفاده کرده اند.

وی اثربخشی و نقش آفرینی، پیشگیری، بازبینی حوادث و پاسخگویی به مطالبات را از اهداف وزارت اطلاعات عنوان کرد و ادامه داد: تلاش ما این است که تهدیدها به فرصت تبدیل شود و شرایطی ایجاد کنیم تا اهداف اطلاعات عملیاتی شود.

تلاش همه دستگاه برای حل مشکلات بیشتر شود

وی با تاکید بر این که وزارت اطلاعات همواره در حال ارتقاء برنامه های امنیتی متناسب با شرایط پیرامونی است، تصریح کرد: شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور می طلبد تا تلاش ها و کوشش های همه دستگاه ها بیشتر شود.

جلالی با اشاره به گسترش اطلاعات در جامعه بخصوص توسط شبکه های اجتماعی، گفت: اطلاعات بسیار زیاد شده و پذیرش اطلاعات صحیح هم سخت شده است اما باید تلاش کنیم هوشیاری امنیتی جامعه را افزایش دهیم تا غافلگیر نشویم و امنیت کشور را پایدار نگه داریم.

وی گفت: اثرگذاری جمهوری اسلامی در دنیا و عرصه های بین المللی افزایش یافته و این مساله عصبانیت دشمن را به دنبال داشته است.

وی افزود: دشمن دنبال خلاء های خود می گردد و سرمایه گذاری بسیاری کرده تا با طراحی سناریوهای مختلف جلوی گسترش نفوذ جهموری اسلامی را بگیرد.

مدیرکل اطلاعات استان گلستان ادامه داد: با تمام تلاش های دشمن و دسیسه هایی که به کار گرفته اند، جمهوری اسلامی ایران پیروز میدان بوده است.

وی با توضیح درباره تلاش های منافقین برای سرنگونی نظام جهوری اسلامی و آلترناتیو قراردادن خود، گفت: رسانه ها نقش بسیار مهم و بی بدیلی در تبیین دستاوردهای نظام و بی اثر کردن تلاش های دشمن دارند.

جشن ۴۰ سالگی انقلاب را شکوهمند برگزار می کنیم

وی ادامه داد: اگر با همین روند ادامه دهیم ۲۲ بهمن جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی و خنثی سازی توطئه های دشمن را با شکوه برگزار خواهیم کرد.

جلالی افزایش اعتماد مردم به دولت و حاکمیت را وظیفه مهم رسانه برشمرد و افزود: گاهی دسیسه هایی در کار است تا بین مردم با دولت، حاکمیت و یا حتی رهبری فاصله اندازد اما تشویق مردم به آرامش و حفظ وحدت رسالت مهم رسانه در این شرایط است.

وی تلاش برای بیان کارآمدی نظام در حوزه اقتصاد را یکی وظایف مهم رسانه در شرایط کنونی کشور دانست و اظهار کرد: دشمن همواره ناکارآمد بودن نظام را از طریق رسانه های خود تزریق کرده و یکی از اهداف دائمی آمریکا طی ۴۰ سال گذشته هم عملیات روانی است.

مدیرکل اطلاعات استان گلستان ایجاد اختلافات داخلی را هدف دیگر دشمن برای صدمه زدن به نظام جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: خوش بختانه در گلستان همبستگی و وحدت بی نظیری حاکم است و جامعه اهل سنت ما هم بسیار با حاکمیت همگرا هستند به همین دلیل دشمن در گلستان مایوس است.

وی اضافه کرد: جریان تکفیری و داعش با همه تلاش های خود نتوانستند جا پای خود را در گلستان محکم کنند در حالی که از طریق همین شبکه های اجتماعی هم تلاش بسیاری کردند و مواردی داشتیم که انحرافاتی پیش آمد اما بزرگان، علما و ائمه جمعه اهل سنت مانند سنگربان جلوی انحرافات را گرفتند.

وی ادامه داد: حتی در اغتشاشات دی ماه هم گلستان شرایط خوبی داشت و در اعتصابات کامیون داران هم شورای تامین خوب مدیریت کرد.

حمایت از کالای داخلی در رسانه ترویج شود

جلالی با اشاره به نام گذاری سال ۹۷ توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان «سال حمایت از تولید ملی»، افزود: رسانه ها باید تلاش خود را برای ترویج حمایت از کالای داخلی بیشتر کنند و تولید اخبار امید بخش، انعکاس تلاش های دولت و حاکمیت برای بهبود معیشت مردم را در دستور کار خود قرار دهند.

وی اطمینان بخشی به جامعه را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: جهت دهی به افکار عمومی بسیار مهم است و قدرت اطلاعات هم در همراه بودن افکار عمومی است و همه این ها با قلم ها و نگارش های اهالی رسانه حاصل می شود.

وی تقویت روحیه جهادی، خدا پرستی، ترویج روحیه ملی گرایی و اسلام گرایی و تاکید بر داشتن روحیه استکبار ستیزی را از نقاط برجسته ای دانست که باید اهالی رسانه به آن بپردازند.

مدیرکل اطلاعات استان گلستان یکی از برنامه های دشمن را ایجاد اختلافات قومی و مذهبی در جامعه و سیاه نمایی مشکلات کشور دانست و گفت: خوش بختانه اقوام و گروه های مختلف در گلستان وحدت و همدلی بسیاری دارند و هیچ چالش امنیتی از نظر قوم و مذهب در گلستان نداریم.

وی ادامه داد: سیاست آمریکا در برابر قومیت ها بسیار مزوّرانه است و حتی در قبل از انقلاب تلاش می کردند قومیت ها را از کشور بیرون برانند اما حاکمیت پس از انقلاب دلسوز قومیت ها بوده و هست.

اختلاف قومیتی جایی در نگاه جمهوری اسلامی ایران ندارد

وی اضافه کرد: جهوری اسلامی چیزی به نام قومیت مطرح نمی کرد و همواره مردم را مخاطب قرار داد و تمام اقوام را به عنوان مردم کشور نگاه می کرد.

جلالی با بیان این که باید احساس امنیت را در جامعه ایجاد کنیم، بر این که رسانه ها باید تلاش کنند تا سال ۹۷ را با موفقیت پشت سر بگذاریم تاکید مجدد داشت و گفت: در سال های ۹۵ و ۹۶ چند عنصر تکفیری را در استان بازداشت کردیم که احکام قضایی خوبی هم برای آن ها صادر و گروه های آن ها متلاشی شد.

وی اضافه کرد: در برخورد با منافقین هم چند مورد بازداشتی داشتیم که بسیار خوب عمل شد.

جلالی به تشریح برخی اقدامات اداره کل در حوزه مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: در زمان فروش گندم با تلاش های اطلاعاتی و نظارت دقیقی که انجام شد جلوی حیف و میل ۱۵۰ میلیارد تومان از بیت المال توسط سودجویان گرفته شد.

وی تصریح کرد: در سال های گذشته برخی کارخانه ها سودجویی هایی کردند اما امسال با سیستمی شدن، افزایش نظارت ها موفق شدیم جلوی ضایع شدن بیت المال را بگیریم.

مدیرکل اطلاعات گلستان خاطرنشان کرد: چندین مورد هم گزارش درباره رشوه داشتیم که با فعالیت های اطلاعاتی پیشگیرانه جلوی برخی آن ها گرفته شد و برای بعضی هم پرونده تشکیل شد.

یوسفی مدیر مرکز روابط عمومی وزارت اطلاعات هم نشست را بسیار مثبت ارزیابی کرد.

وی تعامل رسانه ها با دستگاه های امنیتی در گلستان را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: مدیریت افکار عمومی هنری است که باید به آن پرداخت و رسانه های بیگانه هم در همین رابطه تلاش می کنند.

یوسفی با تاکید بر این که دشمن دنبال ناکارآمد جلوه دادن نظام است، بیان کرد: رسانه ها باید تلاش کنند تا نقاط ضعف و قدر نظام را مدیریت کنند.

وی با تاکید بر این که همه بدهکار نظام هستیم و باید برای حفظ آن بکوشیم، خاطرنشان کرد: همه باید تلاش کنیم تا برنامه های دشمن تحقق پیدا نکند.