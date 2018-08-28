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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۰

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

واکنش رئیس دانشگاه تهران به اعتراض دانشجویان به شهریه دروس جبرانی

واکنش رئیس دانشگاه تهران به اعتراض دانشجویان به شهریه دروس جبرانی

رئیس دانشگاه تهران درخصوص اخذ شهریه برای دروس جبرانی از دانشجویان این دانشگاه توضیحاتی ارائه کرد.

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص دلیل تجمع اعتراضی روز گذشته دانشجویان این دانشگاه گفت: موضوع دریافت اخذ شهریه برای دروس جبرانی مصوبه هیات امنا دانشگاه در سال ۸۷ بوده است.

وی افزود: دریافت این شهریه موضوع جدیدی نیست و از زمان تصویب موضوع در هیات امنای دانشگاه اجرایی شده است.

رئیس دانشگاه تهران اظهار داشت: براساس این مصوبه دانشجویان باید برای اخذ دروس جبرانی شهریه پرداخت کنند که شهریه این دروس براساس میزان دانشجویان شهریه پرداز حساب می شود.

نیلی احمدآبادی عنوان کرد: بنابراین اخذ شهریه برای این دروس موضوع جدیدی نیست و طی سال های گذشته نیز دریافت شده است.

به گزارش مهر، روز گذشته جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران به دلیل اخذ شهریه برای دروس جبرانی در مقابل معاونت آموزشی این دانشگاه تجمع کردند.

کد مطلب 4387311

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