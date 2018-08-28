۸۹ پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان خمین بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده صبح روز سه شنبه در آیین بهره برداری از پروژه های شهرستان خمین در پنجمین روز از هفته دولت، اظهار داشت: امروز در شهرستان خمین ۸۹ پروژه بهره برداری و شش پروژه کلنگ زنی شد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۱۵۳ میلیارد تومان با اشتغالزایی برای بیش از ۱۴۰ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم به بهره برداری رسید.

آقازاده با بیان اینکه پروژه آبرسانی به ۲۰ روستای شهرستان خمین از محل سد کوچری با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید، افزود: با تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه دوم فاضلاب، ۱۸۰ تا ۲۰۰ لیتر آب از پساب این شهرستان حاصل می شود.

استاندار مرکزی بهره برداری از یک شرکت صنعتی با اعتبار بالغ بر ۶۰ میلیون ریال و کلنگ زنی مجتمع فرهنگی، اداری، تجاری با اعتبار ۴۲۰ میلیارد ریال را از دیگر پروژه های شهرستان خمین عنوان کرد.

آقازاده تصریح کرد: بهره برداری از مجتمع تجاری فرهنگی امام خمینی(ره) اقدامی موثر در راستای توسعه گردشگری شهرستان خمین در کنار بیت تاریخی امام راحل خواهد بود و نیاز است با برنامه ریزهای مناسب تکمیل و بهره برداری از این پروژه تسریع شود.

وی خاطر نشان کرد: از مجموع ۹۵ پروژه قابل بهره برداری و کلنگ زنی خمین، ۱۵ پروژه مربوط به دستگاه های اجرایی، ۱۹ پروژه مربوط به شهرداری، ۱۶ پروژه مربوط به حوزه توزیع برق، ۱۸ پروژه مربوط به بخشداری ها و دهیاری ها و... می باشد و امید است پروژه های بهره برداری شده در رفع محرومیت ها و دغدغه بیکاری و ایجاد اشتغال در زادگاه امام راحل اثر گذار باشد.

استاندار مرکزی ادامه داد: در شرایط کنونی اقتصادی بهره برداری از پروژه های عمرانی اقتصادی در زادگاه امام راحل با حجم اعتبار بیش از ۱۵۳ میلیارد تومان نشان از همت و عزم و اراده ای است که بایستی تداوم یابد.