به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم مسئولان دولت ایالت نوردراین وستفالن، آموزش اسلامی در مدارس این ایالت گسترش می‌یابد. وزیر آموزش و پرورش ایالت نوردراین وستفالن در دوسلدورف توضیح داد که در حال حاضر ۳۴۵ معلم برای آموزش اسلامی در دانشگاه مونستر آموزش می‌بینند. حدود ۲۱ نفر از این دانشجویان در حال حاضر در مرحله کارآموزی هستند.

علیرغم کمبود شدید معلم در مدارس ابتدایی و دوره تحصیلات متوسطه در سال‌های اخیر، در حال حاضر، با وجود معلمان جوان، به نظر می‌رسد که هیچ مشکلی در حوزه آموزش اسلامی وجود ندارد. براساس گفته وزیر، در سال تحصیلی گذشته، آموزش اسلامی در ۲۳۴ مدرسه ایالت نوردراین وستفالن و برای ۱۹۴۰۰ دانش‌آموز فراهم شد و انتظار می‌رود که در سال تحصیلی آینده، شاهد افزایش آموزش اسلامی در این ایالت باشیم.

شش سال پیش، آموزش تعلیمات اسلامی در ایالت نوردراین وستفالن با ۱۸۰۰ دانش‌آموز در ۳۳ مدرسه شروع شد. براساس آمار منتشر شده، از حدود ۲.۵ میلیون دانش‌آموز که در پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان(نوردراین وستفالن) زندگی می‌کنند، حدود ۴۰۰ هزار نفر مسلمان هستند.