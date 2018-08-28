«گفتمان، هویت و مشروعیت» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر لوگوس به تازگی کتاب «گفتمان، هویت و مشروعیت: خود و دیگری در بازنمایی های برنامه هسته ای ایران»، نوشته مجید خسروی نیک و ترجمه نیلوفر آقاابراهیمی را به بازار کتاب عرضه کرده است.

این کتاب مبتنی بر رساله دکتری مجید خسروی نیک در دانشگاه لنکستر انگلیس است و به بررسی مناقشات هسته ای بین ایران و غرب و بازنمایی آن در مطبوعات ایران و بریتانیا می پردازد.

«گفتمان، هویت و مشروعیت» یکی از جدی‌ترین پژوهشهای دانشگاهی است که تاکنون درباره مناقشات هسته ای ایران صورت گرفته است و در این راستا تحلیل زبانشنانختی و سیاسی-اجتماعی گسترده‌ای را برای برسی «هویت ملی» در گزارش‌های مطبوعاتی روزنامه از ایران و دو روزنامه از بریتانیا داده است.

به گفته پروفسور تون وندایک، «مجید خسروی نیک دانش سیاسی ـ اجتماعی و تاریخی مربوط به پیشینه برنامه‌ی اتمی ایران و رسانه‌های ایران و بریتانیا را با تسلط نظری‌اش بر مطالعات انتقادی گفتمان و تحلیل انتقادی و نظاممند ساختارهای گفتمان خبری به هم آمیخته، تحلیلی بی نظیر و مقایسه‌ای در کتاب‌اش ارائه می‌دهد.»

پروفسور دیوید مچین، استاد دانشگاه اوربرو سوئد، نیز معتقد است: «این دقیقا همان شیوه‌ای است که تحلیل انتقادی گفتمان باید صورت گیرد: تحلیلی انتقادی، دقیق و ماهرانه که در کنار تبحری عالمانه نسبت به بافت سیاسی-اجتماعی خاص و مربوطه قرار گرفته است.»

این کتاب از چند جهت برای مخاطبان ایرانی اهمیت دارد: یک، «گفتمان، هویت، مشروعیت» نگاه موشکافانه ای تاریخ مناقشات هسته ای و روند آن در دوره معاصر دارد. کتاب همچنین در راستای بررسی بازنمایی این مناقشات با محور هویت، به مطالعه بازنمایی مناقشات هسته ای در مطبوعات می پردازد و لذا مقایسه دقیقی بین وضعیت روزنامه نگاری در ایران و بریتانیا انجام داده است. مهمتر از همه آنکه این کتاب زیر نظر پروفسور روث وداک نوشته شده است و نمونه بسیار خوبی است از شیوه به کارگیری روش تحقیق گفتمانی-تاریخی.

مترجم این اثر نیلوفر آقاابراهیمی دانشجوی دکتری زبانشناسی است که از او آثار دیگری نیز پیش از این چاپ شده است.

نشر لوگوس این کتاب را در ۳۶۶ صفحه، قطع رقعی، جلد شومیز، و به قیمت ۴۸۰۰۰ تومان به بازار کتاب عرضه کرده است.