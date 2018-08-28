به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدعلیرضا عبادی صبح سه شنبه در دیدار با فرمانده هان و یگان های ویژه نیروی انتظامی و نیروی هوایی استان اظهار داشت: در تمام تشکیلات بشری، کسانی که به این تشکیلات می پیوندند می خواهند در منافع آن شریک باشند.

وی با تأکید بر مسئله ولایت و امامت در جامعه، بیان کرد: خدا بر شما منت نهاده که به حق هدایت کرده است و باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه اصل جریان نظام خلقت و ولایی یک عالم تکوین دارد که سخت افزار آن است، عنوان داشت: همچنین این عالم یک نظام تشریع دارد که نرم افزار آن محسوب می شود.

عبادی با بیان اینکه کسی که بر هر دوی این ها حاکم است ولایت خداست، افزود: همه وجود عالم از خداوند سرچشمه می گیرند.

وی همچنین بر جایگاه ویژه خلقت انسان در نظام هستی تأکید کرد و گفت: انسان با همه موجودات تفاوت دارد و همه اشیاء عالم برای انسان آفریده شده اما خداوند می فرماید انسان را برای خودم آفریدم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه انسان کامل که در همه زمینه ها رشد کافی کرده است راه خود را پیدا می کند، ادامه داد: آنچه از صفات خداوند در انسان کامل ظهور پیدا می کند بر اساس شفافیت قلب عارف باایمان اوست.

عبادی با تأکید بر اینکه زمانی که اتصال کامل با خدا برقرار شود، انسان از همه طاغوت ها و از هر آنچه غیر خدا آزاد و خدایی می شود، بیان داشت: انسان خدایی رنگ و بوی خدایی پیدا می کند و آن وقت در رشته ولایت جان ها به یکدیگر وصل می شود و برای تحقق این امر قرب فیزیکی، مکانی و زمانی لازم نیست.

وی تصریح کرد: اصل و اساس دین ولایت است و در هر حدی که هستیم خداوند بر ما منت نهاده و باید آن را قدردان باشیم.