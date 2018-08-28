به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورکتایمز، ژنرال «جفری هریگیان» فرمانده ارشد نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه و غرب آسیا، از ائتلاف ضدیمن به سرکردگی عربستان سعودی خواست در خصوص حملهای که اوایل ماه میلادی جاری (آگوست) علیه یک اتوبوس حامل دانشآموزان یمنی صورت گرفت و به شهادت بیش از ۴۰ کودک بیگناه منجر شد؛ شفافسازی کند.
این واضحترین انتقاد یک مقام آمریکایی از حملات ائتلاف ضد یمن است حالآنکه پیشتر نیز برخی مقامات پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا برای اتهامزدایی از واشنگتن، تلاشهایی را در راستای ایجاد فاصله با متجاوزین سعودی و متحدین منطقهای انجام داده بودند.
این درحالی است که چندی پیش، سیانان به نقل از منابع آگاه اعلام کرد بمبی که از آن برای حمله به اتوبوس حامل کودکان یمنی استفاده شده، آمریکایی بوده است.
به گزارش مهر، این بمب هدایتشونده ۲۲۷ کیلوگرمی که ساخت شرکت «لاکهید مارتین» آمریکا است در روز ۱۸ مرداد به اتوبوس حامل دانشآموزان یمنی اصابت کرد.
گفتنی است باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا فروش بمبهای هدایت شونده را به عربستان سعودی ممنوع کرده بود حال آنکه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا در مارس ۲۰۱۷ این محدودیت را رفع کرد.
پیشتر نیز جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا مدعی شده بود نظامیان این کشور فقط در شناسایی نوع اهداف با ائتلاف سعودی همکاری میکنند و تعیین هدف نهایی کار آنها نیست!
فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان سعودی در حالی انجام میگیرد که حاصل جنگ ۴ ساله یمن شیوع وبا، قحطی و تخریب زیرساختهای شهری بوده است. بااینحال، ائتلاف سعودی و متحدین غربی، همچنان مدعی عدم آسیب به شهروندان غیرنظامی هستند!
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