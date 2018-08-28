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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۰

سخنگوی شورای شهر:

میزبانی از قومیت های مختلف به معنای پاسخگویی به نیازهای شهر است

میزبانی از قومیت های مختلف به معنای پاسخگویی به نیازهای شهر است

سخنگوی شورای شهر تهران با تقدیر از برگزاری شب های فرهنگی در برج میلاد گفت: برج میلاد محل و مکان مناسبی برای برگزاری چنین رویدادهایی است، چرا که در مقیاس ملی و جهانی این برج شناخته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اعطا درباره برگزاری شب های فرهنگی استان ها در قالب جشنواره ملی چارسوق با بیان این مطلب افزود: حضور قابل توجه شهروندان در شب های فرهنگی استان ها خود نشان از انتخاب مناسب این محل برای برگزاری چنین رویدادری است.

وی ادامه داد: تهران به عنوان پایتخت، میزبان اقوام و قومیت های مختلف است و زمانی که یک مجموعه چند فرهنگی میزبان قومیت های مختلف می شود، به معنای پاسخگویی به نیازهای شهروندان یک شهر است.

سخنگوی شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: با توجه به اینکه در نخستین دوره برگزاری جشنواره اقوام و چارسوق در برج میلاد هستیم، قطعاً نواقصی از لحاظ محتوا و غنای برنامه ها وجود دارد که قطعا ًدر سال های بعد این نواقص برطرف می شود و مثلا در هر شب فرهنگی نخبگان و هنرمندان عرصه های مختلف در این رویداد حضور داشته باشند تا مردم سراسر ایران با آنها آشنا شوند.

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، جشنواره ملی چارسوق هم اکنون تا ۹ شهریور ماه به میزبانی استان های مختلف در دهکده اقوام در برج میلاد برگزار می شود.

کد مطلب 4387349

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