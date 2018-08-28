نظام علمی ما غیرپویا است/ به آینده امیدوار هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین قسمت برنامه تلویزیونی «شوکران» شب گذشته، دوشنبه ۵ شهریور با حضور مهدی محقق، ادیب و مجتهد از شبکه چهار سیما روی آنتن رفت.

وی در ابتدای این برنامه گفت: نظام علمی ما نظام غیرپویا است. به علت اینکه از فرنگی‌ها یاد گرفتیم درس‌ها را واحدی کنیم. درحالی‌که در مدارس قدیم هر درسی اعم از فقه، اصول و بلاغت را هر روز معلم درس می‌داد و الآن هم در حوزه‌های علمیه به همین کیفیت است و آن روش قدیم خیلی بارورتر بود تا روش‌ جدیدی که ما از اروپایی‌ها گرفتیم.

این استاد بازنشسته دانشگاه اظهار داشت: چندین سال در مدرسه علمیه نواب معمم بودم و هر روز چشممان به استادهایمان می‌افتاد و ارتباط ما، ارتباط پدر و فرزند بود ولی در نظام جدید می‌بینیم شاگرد می‌خواهد یک سؤال از استاد بکند، استاد می‌گوید من وقت ندارم و رها می‌کند! علم در همچین محیطی زایندگی پیدا نمی‌کند.

محقق با انتقاد از قانون بازنشستگی اجباری اساتید بالای ۶۵ سال گفت: در اروپا تا وقتی‌که استاد خودش می‌تواند درس بدهد ولو اینکه با ویلچر او را به دانشگاه بیاوردند از او استفاده می‌کنند. ولی اینجا یک استاد را بازنشسته می‌کنند! یعنی چه که کشور ما از نظر علمی باید مثل نیجریه و کشورهای آفریقایی شود؟!

رئیس هیأت‌مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان به رنسانس جدیدی در عالم اسلام امید داشت، گفت: به آینده امیدوار هستم، به علت اینکه نسل جدید بعد از انقلاب بیشتر علاقه‌مند به علم، دانش و اندوختن علومی که مربوط به فرهنگ، تمدن و مذهب اسلام هستند.

محق تأکید کرد: باید به میراث اصیل گذشته خود توجه کنیم، مثل ترجمه‌های کتاب‌های یونانی. بعضی‌ها با یک جمله زشتی می‌گویند مأمون فلسفه یونانی را به عالم اسلامی آورد که در خانه آل محمد علیه‌السلام را ببندد! مگر خانه آل محمد با ۴ تا کتاب یونانی، سریانی و سانسکریت بسته می‌شود؟! الآن که در اربعین بچه‌ها و جوانان را می‌بینیم که پای پیاده در خانه آل محمد می‌روند.

وی در بخش دیگری از این برنامه در تعریف یک فیلسوف واقعی گفت: فیلسوف کسی است که بتواند آن تفکر فلسفی خودش را وارد عمل کند که مردم استفاده کنند. فلسفه آن‌ها می‌تواند به مسائل جامعه و کشور کمک کند، به شرطی که گرفتار عوام نشوند! اسلحه عوام، جهل و نادانی است و در ادبیات ما می‌گویند که هر دردی دارویی دارد ولی جهل، بدون دارو است. امیدوار هستیم در آینده مردم توجه بیشتری به علم و دانش و روشنی پیدا کنند.

محقق گفت: من عضو فرهنگستان مصر هستم،‌ در این کشور فقیر برخی کتاب‌ها مانند «معجم‌الادبا» ۱۸۰ هزار تیراژ دارند، ولی در ایران به هزار نسخه هم شاید نرسند. متأسفانه سنت مملکت ما این هست که «أُولو الفضلِ، فی أوطانهم، غرباءُ» صاحبان فضل در وطن خود غریب هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به جای تشویق، بی‌مهری‌های زیادی دیدم. مثلاً بعد از انقلاب گفتند دکتر محقق در خارج از ایران، اسلام آریامهری درس داده است. در حالی که کتاب حاج ملا هادی سبزواری را با کمک ایزوتسو ترجمه کردیم و در نیویورک چاپ شد؛ که بعد از ۸۰۰ سال که تفسیر مابعدالطبیعه ابن رشد به زبان لاتین ترجمه شده است، دیگر کتابی از عالم اسلام به غرب نرفته بود، این اولین بار بود.

«شوکران» محصول مشترک حوزه هنری و شبکه چهار سیما به تهیه‌کنندگی علی قربانی است که دوشنبه‌ها حوالی ساعت ٢١ روی آنتن می‌رود و بازپخش آن نیز روزهای سه‌شنبه ١٠ صبح، جمعه ۱۴ و یکشنبه ساعت ١٩ است.