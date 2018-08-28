دستگیری باندشکارچیان/ متخلفان تبعه کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پاسارگاد موفق به دستگیری یک گروه شکارچی متشکل از ٧ نفر به همراه ادوات شکار شدند.

چهار قبضه اسلحه شکاری، شامل دو قبضه اسلحه ساچمه زنی تک لول ،یک قبضه اسلحه گلوله زنی ٣٠٨ و یک قبضه pcp به همراه ٩١ عدد فشنگ ساچمه زنی (١٠عدد فشنگ تک،١٦عدد چهار پاره و ٦٥ عددمعمولی) و یک دستگاه پرژکتور و ٤عدد چراغ دستی و همچنین دو عدد دوربین چشمی به همراه لاشه یک قطعه فاخته و دو قطعه سبز قبا از متخلفین کشف و ضبط گردید.

متخلفین غیر بومی و تبعه کشورهای عرب خلیج فارس با تعداد هفت نفر بودند که با بلد بومی با دو خودرو شاسی بلند وارد منطقه جهت شکار حیات وحش شده بودند که با اطلاع یگان حفاظت شهرستان پاسارگاد از حضور متخلفین در عملیاتی ضربتی هر دو خودرو متوقف و عوامل دستگیر و پرونده متخلفین به مراجع قضایی ارجاع داده شد.