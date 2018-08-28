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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱

وزیر توسعه آلمان:

افزایش حمایت اروپا از آفریقا ضرورت دارد

افزایش حمایت اروپا از آفریقا ضرورت دارد

وزیر توسعه آلمان در گفتگویی خواستار افزایش حمایت کشورهای اروپایی از روند توسعه کشورهای آفریقایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «گرد مولر» وزیر توسعه و همکاری آلمان در گفتگو با رادیو آلمان بر لزوم افزایش کمک های اروپا به کشورهای آفریقایی تاکید کرد. 

وی که در حال حاضر به بوتسوانا سفر کرده است در ادامه سخنان خود افزود: کشورهای آفریقایی دارای پتانسیل خوبی برای تغییر در وضعیت کنونی خود و برخورداری از توسعه و پیشرفت هستند، به همین منظور ارائه حمایت های اروپا می تواند زمینه مناسبی برای تحقق این امر فراهم آورد. 

مولر همچنین خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری اروپا در حوزه تکنولوژی و ایجاد بازارهای شغلی از جمله مواردی هستند که ضرورت انجام آنها در میان کشورهای آفریقایی کاملا محسوس است.

وزیر توسعه وهمکاری های آلمان گفت: اریتره و اتیوپی از جمله کشورهای آفریقایی هستند که باید در مسیر اعمال اصلاحات قرار گیرند تا پس از آن بتوانند شاهد تحقق تغییرات در کشورهای خود باشند.

کد مطلب 4387380
شقایق لامع زاده

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