تقویت وحدت و انسجام ملی راهبرد عبور از مشکلات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده ظهر سه شنبه در نشستی با منتخبین شهرستان خمین در فرمانداری این شهرستان، اظهار داشت: هم اکنون در راستای تقویت انسجام و حفظ منافع ملی، نیاز است از منافع حزبی و جناحی صرف نظر شود.

وی ادامه داد: فعالان حوزه اقتصادی و صنعتی در جنگ اقتصادی که دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی به راه انداخته است، باید تهدیدهای دشمن در این زمینه را به فرصت تبدیل کنند و مدیریت اصولی امور را مدنظر قرار دهند.

استاندار مرکزی با بیان اینکه نیاز فعلی کشور هماهنگی و انسجام قوای سه گانه در رفع مشکلات است، افزود: نیاز است قوانین دست و پاگیر در حوزه صنعت و تجارت اصلاح و به روز رسانی گردند و موانع تولید از میان برداشته شوند.

آقازاده ادامه داد: با توجه به خشکسالی های دهه اخیر، برنامه ریزی در حوزه کشاورزی که پایه اقتصادی شهرستان خمین است، باید متناسب با شرایط اقلیمی و کمبود بارش انجام شود که نیازمند تمهیدات اساسی در این زمینه است.

وی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی همواره در طول عمر ۴۰ ساله خود دستاوردهای مطلوبی داشته است، بیان کرد: نیاز است برای رونق سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی در زادگاه امام راحل به طور ویژه برنامه ریزی شود.

آقازاده خاطرنشان ساخت: نقش حضور و آگاهی مردم در عرصه های مختلف نظام جمهوری اسلامی برجسته است و این پایگاه مردمی قدرتمند به نظام اقتدار بخشیده است و می طلبد کارگزاران دولت نیز بیش از پیش خدمت رسانی به ملت ایران را سرلوحه کار خود قرار دهند.