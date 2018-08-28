سختی کار حذف شده را به شکل دیگری بازمی گردانیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی الهیار ترکمن معاون مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش در حاشیه برگزاری نمایشگاه دستاوردها و عملکرد آموزش و پرورش در نشست خبری گفت: ما معتقد هستیم باید روی آسیب شناسی مسائل کار کنیم تا در حوزه بودجه و نیروی انسانی و رفاه و پشتیبانی بتوانیم تصویر درست و برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم برای همین سال گذشته بر عواملی که ما را به وضع موجود رسانده است تمرکز کردیم.

وی درباره علل بنیادین چالش های امروز آموزش و پرورش به نداشتن یک الگوی توسعه کمی در دهه ۶۰ و ۷۰ که جمعیت دانش آموزی رشد داشته است اشاره کرد و گفت: یکی از عواملی است که ما را دچار کمبود در نحوه توزیع نیروی انسانی و همچنین کمبود فصای آموزشی کرده است، همین بحث است. در کنار آن مجموعه دخالت های بیرونی بدون توجه به استلزامات یک برنامه در آموزش و پرورش، مسیر اجرایی آموزش و پرورش را دچار چالش کرده است. همچنین بی مهری فضای مجازی به بحث آموزش و پرورش نیز از آسیب هاست.

الهیار بیان کرد: وزیر امروز مشکلات دو دهه را به دوش می کشد و به او می گویند باید آنها را ظرف یکسال حل کنید. امروز کمبود سیاست های توسعه ای نداریم و نیازمند عملگرایی هستیم که خوشبختانه در برنامه آقای بطحایی وجود دارد. وزیر آموزش و پرورش یک سیاست به نام مدرسه محوری را برای حل این چالش ها دارند. باید به مدارس اصالت بدهیم و این شاه بیت حرف ها و سیاست های آموزش و پرورش است.

وی با بیان این موضوع که انتصاب مدیران، سنجش صلاحیت های حرفه ای مدیران، تضمین ‌کیفیت مدارس و تفویض اختیار به مدارس چهار برنامه محوریث در راستای مدرسه محوری ‌است که دنبال می کنیم، اضافه کرد: ما در مقابل ۱۳ میلیون دانش آموز مسئول هستیم و باید ‌به سمتی حرکت کنیم که صلاح دانش اموزان و فرهنگیان در آن است. ما در آغاز سال دوم ‌فعالیت دولت دوازدهم هستیم و مصمم هستیم زیرنظام های سند تحول بنیادین را وارد فاز اجرا ‌کنیم. ‌



الهیار تصریح کرد: ما آزمون استخدامی را نیمه اول سال برگزار کردیم و مجوز دانشگاه ‌فرهنگیان برای پذیرش ۲۵ هزار دانشجو را گرفتیم که در دفترچه امسال اعمال شد. در بحث ‌نقل و انتقلات نیز مجوز افزایش ساعت تدریس بازنشستگان را دریافت کردیم و در حال ‌رایزنی برای ورود رسمی حق التدریس ها به احکام حقوقی هستیم. همچنین در کنار اینها ‌ساماندهی مراکز رفاهی و بحث های درمانی و بیمه تکمیلی و وام های فرهنگیان را نیز دنبال ‌کرده ایم. ‌

وی درباره معوقات سال ۹۷ نیز عنوان کرد: تنها ۳۴۸ میلیارد تومان از معوقات سال ۹۶ ‌وارد سال ۹۷ شد که این یک موفقیت بزرگ برای آموزش و پرورش است. به زودی تامین ‌اعتبار آن نیز کامل می شود. ‌

معاون مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره تامین اعتبار برای ‌تخصیصض بودجه شیر مدارس که سال گذشته عملیاتی نشد نیز اظهار کرد: سال گذشته ‌بودجه شیر مدارس تخصیص پیدا نکرد. در سال ۹۷ هم ما ابلاغ آن را گرفته ایم اما یادمان ‌باشد آموزش و پرورش حلقه چهارم در زمینه اجرایی شدن بحث شیر مدارس است. در حلقه ‌اول سازمان برنامه و بودجه قرار دارد که این اعتبار را تخصیص دهد. ما سال گذشته حتی ‌طرحی داشتیم که به ۷ استان که می دانستیم در این زمینه کمتر برخوردار هستند این اعتبار ‌تخصیص پیدا کند. در حال حاضر این بودجه تامین نشده ولی ما آمادگی داریم در صورت ‌تامین شدن بودجه ظرف دو هفته آن را اجرایی کنیم. ‌



وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره بحث مشکلات بیمه تکمیلی فرهنگیان و اختلاف با آتیه ‌سازان حافظ که بیمه تکمیلی را به عهده دارد، گفت: ما بخشی از هزینه بیمه تکمیلی را از ‌فرهنگیان دریافت می کنیم و بخشی را باید دولت تامین اعتبار کند. بودجه رفاهی و سهم ما از ‌این بودجه از طرف دولت کم است. دو سه سالی است که بیمه را به شکل صندوق اجرا می ‌کنیم. اختلاف جدی هم با آتیه سازان حافظ نداریم. الان هم طبق آنچه فرهنگیان در سال های ‌گذشته از خدمات بیمه تکمیلی بیشتر استفاده کرده اند، بسته پیشنهادی داریم تا با آنها وارد ‌مذاکره شویم. ‌

الهیار ترکمن ادامه داد: بخشی از مطالبات آتیه سازان از قبل به قرارداد فعلی منتقل شد که ‌کمی در پرداخت خسارت به آنها تاخیر ایجاد شد. ‌



معاون مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۳۷۰۰ میلیارد تومان بدهی ‌پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۶ را داشتیم که دو قسط آن تسویه و قسط سوم هم ‌بزودی پرداخت می‌شود، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره معوقات فرهنکیان شاغل ‌در مدارس استثنایی به صندوق بازنشستگی که خللی در بازنشستگی آنها طبق قانونی که ۲۵ ‌ساله می توانند بازنشسته شوند ایجاد کرده است، گفت: به استناد قانون هر ۵ سال کار ‌فرهنگیان در مدارس استثنایی، ۶ سال محاسبه می شود که پرداختی آن یکسال، به خاطر یک ‌مشکل قانونی که ایجاد شده بود، سه سال به تعویق افتاد. الان بدهی برای آن سه سال وجود ‌دارد. مبنای ما این است که هر کدام از فرهنگیان که به سن بازنشستگی می رسند در همان ‌سال معوقات آن سه سالشان پرداخت شود تا به مرور این بدهی تسویه شود. ‌

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اعتبار مورد نیاز برای اجرای رتبه بندی معلمان بیان ‌کرد: دولت ۷۰۰۰ میلیارد تومان از سال ۹۴ تا ۹۷ برای رتبه بندی صرف کرد. ما می‌توانیم ‌پایه اولیه را روی همین هفت هزار میلیارد تومان بگذاریم. اما در مجموع نحوه رتبه بندی، ‌اعتبارات، امتیازات و شاخص ها بعد از تصویب نهایی مشخص می‌شود. ‌



وی در پاسخ به پرسشی درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و افزایش ۶۰ درصدی ‌بودجه ستادی آموزش و نیز با غلط خواندن این عنوان در پژوهش مورد نظر گفت: این ۶۰ ‌درصد افزایش مربوط به بودجه ملی است و نه ستادی. اعتبارات مدارس خارج از کشور ۵۰ ‌درصد رشد داشته است، تغذیه و ایاب و ذهاب مدارس شبانه روزی تا ۱۸۰ درصد رشد کرده ‌است و مواردی از این دست شامل این بودجه که به نام بودجه ستادی آمده می شود که ما آن ‌را بودجه ملی می دانیم و باعث افتخار ما رشد این بخش از بودجه است. بودجه ستادی در ‌واقع ۱.۸ دهم رشد داشته است. ‌



الهیار درباره حذف سختی کار معلمان نیز که مورد پرسش واقع شد، گفت: در قانون مدیریت ‌خدمات کشوری چند سال قبل بحث سختی کار برای فرهنگیان با شرایط خاص معادل ۱۲۰ ‌امتیاز در نظر گرفته شد. بعد از آن شورای توسعه مدیریت و توسعه وقت آموزش و پرورش ‌مصوبه ای برای تسری این سختی کار به همه فرهنگیان در نظر گرفت که ۱۲۰ امتیاز به ‌همه اضافه شد و کسانی که قبلا ۱۲۰ امتیاز داشتند، ۲۴۰ امتیاز دریافت کردند. در سال ۹۱ ‌دیوان محاسبات به این شیوه ایراد گرفت و اعلام شد نحوه برقراری سختی کار اشتباه است. ‌در نتیجه این موضوع متوقف شد و حتی برای چند مدیرکل استانی حکم جلب صادر شد. ما ‌برای آن دنبال راهکار هستیم تا جایگزینی برای ۱۲۰ امتیاز از محل دیگر قانونی پیدا کنیم اما ‌زمانی برای این کار لازم است. ‌



وی با انتقاد از اینکه آموزش و پرورش با شرایط ویژه ای که دارد نباید مشمول قوانین عام ‌خدمات کشوری شود، گفت: چند سال قبل وزارت علوم در تمام سطوح تلاش کرد تا با بحث ‌هیات امنایی شدن و ...از قوانین عام خود را مجزا کند. ما نیز باید الگویی مشابه را پیگیری ‌کنیم. به دنبال هیات امنایی کردن مناطق آموزش و پرورش هستیم. اگر بتوانیم دو زیر نظام ‌سند تحول بنیادین یعنی زیر نظام تامین منابع و زیرنظام نیروی انسانی را به قانون خاص ‌اداری مالی تبدیل کنیم می توانیم این کار را انجام دهیم. ‌