به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ابلاغ اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دوره ریاست تمدیده شده محمود خسروی وفا در این کمیته هم به پایان رسیده و باید مجمع انتخاباتی برای انتخاب رئیس و دیگر اعضای هیات رئیسه و اجرایی برگزار شود.

محمود خسروی وفا که آخرین دوره ریاست چهار ساله اش در کمیته ملی پارالمپیک ۱۸ بهمن ماه سال گذشته به پایان رسید اما با مجوز مجمع عمومی همچنان مدیریت در این کمیته را دنبال می کند، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه های انتخاباتی موردنظر برای برگزاری هرچه سریعتر مجمع انتخاباتی توضیح داد.

وی با تاکید بر ابلاغ اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک توسط دولت، گفت: ابلاغ اساسنامه لازمه برگزاری انتخابات بود اما با این حال نمی توان امروز به این پرسش که «انتخابات چه زمانی برگزار می شود؟»، پاسخ دقیقی داد چراکه برای برگزاری مجمع باید اقدامات دیگری هم انجام شود.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک تاکید کرد: اول اینکه اساسنامه ابلاغی باید در اختیار کمیته بین المللی پارالمپیک (IPC) قرار داده شود تا مصوبه این نهاد را هم بگیریم. روالی که باید طی شود دقیقا همانی است که در کمیته ملی المپیک دنبال می شود. اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک هم مانند کمیته ملی المپیک زمانی رسمیت پیدا می کند که تائیدیه نهاد بین المللی مربوطه یعنی IPC را داشته باشد.

خسروی وفا با تاکید بر اینکه به زودی اساسنامه ابلاغی برای کمیته بین المللی پارالمپیک ارسال می شود، خاطرنشان کرد: اینکه پاسخ مسئولان IPC در این مورد چه زمانی اعلام می شود، مشخص نیست. برای آنها مهم است که الزامات و بندهای قانونی بین المللی در اساسنامه کمیته هر یک از کشورها لحاظ شده باشد. بنابراین باید مسئولان کمیته بین المللی پارالمپیک توجیه و مطمئن شوند که در اساسنامه، نظرها و الزامات شان با مقررات ملی خودمان هماهنگ شده است.

وی با بیان اینکه در مراحل تهیه و نگارش اساسنامه به این موضوع توجه داشتیم، به این پرسش مبنی بر اینکه «آیا اساسنامه مصوب و ابلاغی همان اساسنامه پیشنهادی کمیته پارالمپیک است یا با اعمال تغییراتی همراه بوده است؟»، پاسخ داد.

وی در این زمینه گفت: تغییراتی در اساسنامه ایجاد شده که البته خیلی زیاد نیست. باید اینها را هم بررسی کنیم تا بعدها برای مان مشکل ساز نشود.

«با این اوصاف انتخابات کمیته ملی پارالمپیک چه زمانی برگزار می شود؟»، محمود خسروی وفا در پاسخ به این پرسش گفت: واقعا پاسخ دادن به این پرسش با توجه به اقداماتی که برای بررسی دوباره اساسنامه و گرفتن تائیدیه آن از IPC باید انجام دهیم، سخت است. باید با احتیاط در این مورد صحبت کرد تا انتظاری ایجاد نشود.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک تاکید کرد: آنچه مسلم است انتخابات کمیته ملی پارالمپیک همین امسال و همزمان با چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد اما زمان دقیق آن بعد از اقداماتی که باید به سرانجام برسانیم، مشخص می شود.