اگر رد صلاحيت ها بر مبناي قانون باشد، تسليم آن خواهيم شد

وي در گفت و گو با خبرنگار سياسي مهر، گفت : اگر رد صلاحيت ها منطبق با قانون باشد، بايد تسليم آن شويم و اگر خارج از چارچوب ضوابط قانوني صلاحيتي رد شود، قابل پذيرش نيست.

وي خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان بايد بداند با توجه به تهديدات خارجي شرايط كشور به گونه اي نيست كه بتوانيم برخي از مسايل را ناديده بگيريم.

كواكبيان تصريح كرد: شرايط بين المللي و تهديداتي كه از خارج از كشور عليه ايران صورت مي گيرد به گونه اي است كه هيچ كس نبايد به چالش هاي ناخواسته دامن بزند.

دبيركل حزب مردمسالاري همچنين اظهار داشت: شوراي نگهبان نيز در اين مقطع كه نياز به ايجاد صفا، صميميت، وفاق و وحدت و همبستگي بيشتر در ميان مردم داريم، بايد تلاش كند كه اين وحدت حفظ بشود.





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