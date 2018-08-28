اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت احداث سد پلرود و طولانی شدن بهره برداری از آن، اظهار کرد: عملیات اجرای این پروژه در سال ۸۹ آغاز شد و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته این پروژه باید ۵ ساله آبگیری و مورد بهره برداری قرار می گرفت که متاسفانه محقق نشد.

وی وجود برخی موانع اعم از تملک اراضی اطراف و در مسیر احداث سد و کمبود اعتبارات را از عوامل اصلی کندی اجرای این پروژه برشمرد و گفت: متاسفانه در حدود ۹ سال گذشته این پروژه پیشرفت چندانی نداشته است.

نماینده رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این سال ها تلاش شده تا اعتبارات لازم برای اجرای این پروژه تأمین شود، گفت: در تلاش هستیم تا با پیگیری در سطح کشور اعتبارات لازم برای تملک اراضی تامین و جاده جایگزین که تاکنون هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفته را تعریف کنیم.

وی با اشاره به وضعیت دو کانال آبرسانی که مسیر املش و واجارگاه قرار دارند، بیان کرد: این دو کانال مرتبط با پروژه سد پلرود بوده و تاکنون برای تعیین پیمانکار وارد مناقصه نشده است. در تلاش هستیم تا با کسب موافقت اصولی کارگروه برنامه ریزی استان اعتبارات لازم برای اجرای آن جذب شود.

اسدی در ادامه همچنین به پروژه مجتمع آبرسانی شرق دور نیز اشاره و تصریح کرد: این پروژه در شهرهای املش، واجارگاه، رودسر، رحیم آباد و چابکسر برای اجرا نیازمند تأمین اعتبارات بیشتر است.

وی با اشاره به پروژه تصفیه خانه طولات رحیم آباد رودسر، اجرای آن را منوط به تأمین اعتبارات استانی دانست و گفت: برخی از روستاهای بالا دست منطقه اشکورات که در قالب اجرای طرح مجتمع آبرسانی هستند در حال حاضر با مشکل تنش آبی روبه رو بوده و این پروژه نیازمند توجه ویژه برای تأمین اعتبارات است.

نماینده رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شبکه های آبرسانی به کلاچای و رحیم آباد، افزود: این شبکه ها نیازمند بازسازی و بهسازی هستند و این موضوع تازمانی که سد پلرود آماده بهره برداری نشود جوابگوی مردم نیست.



وی با بیان اینکه به گفته مسئولان آب منطقه ای این سد از پیشرفت فیزیکی ۶۱ درصدی برخوردار است، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود که سد پلرود در نیمه نخست سال ۹۸ آبگیری شود.

به گفته عباسی با بهره برداری از این سد آبرسانی به ۲۰ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به میزان ۱۰۶ میلیون متر مکعب در سال انجام می شود.