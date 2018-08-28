حلقه ارتباطی بین نویسندگان و کتابخانه های عمومی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی فرزی امروز سه شنبه در اختتامیه هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی استان کردستان در سنندج با اشاره به اینکه ما ملتی اهل کتاب هستیم، گفت: در قرون ابتدای اسلام ایران منبع تولید وتوزیع آثار مکتوب بوده است.

وی عنوان کرد: همان طور که بین دانشگاه و صنعت در کشورما ارتباط خوبی برقرار نشده بین نویسندگان و کتابخانه ها هم فاصله وجود دارد.

وی بیان کرد: نویسندگان از مسائلی می نویسندو از ادبیاتی استفاده می کنند که بر اساس ذائقه مخاطبان‌ نیست.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: می طلبد نهاد وتوزیع ها ذائقه شناسی کرده و نتایج آنرا در اختیار نویسندگان قرار دهند.

حجت الاسلام فرزی اظهارداشت: یکی از مهمترین کارهایی که نهاد کتابخانه ها باید انجام و در راس کارها ی خود قرار دهد ایجاد حلقه واسط بین خواننده و نویسنده است.

وی بر افزایش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی تاکید کرد و افزود: متاسفانه فرهنگ اعلام نظر بدون مبنا بین ما باب شده و بدون اطلاع و سواد از موضوعی در ارتباط با آن نظر می دهیم.

وی بیان کرد: وقتی عادت به مطالعه داشته باشیم قدرت اظهارنظر ما مدیریت خواهد شد.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در کردستان عنوان کرد: شرکت ۶ هزار نفر در این جشنواره نشان می دهد این میزان جمعیت اهل مطالعه هستند و باید برای آنها برنامه ریزی شود و هر ماه جشنواره کتابخوانی برای گروه های سنی مختلف برگزار کنند.

حجت الاسلام فرزی در بخش دیگری از سخنان خود به روند احداث زائرسرای کردستان در مشهد مقدس اشاره کرد و گفت: با حمایت مردم، مسئولان، ‌نمایندگان مردم در مجلس و شورا اسلامی قدم های خوبی در راستای احداث زائر سرای استان برداشته شده است.

وی اضافه کرد: زمینی مناسب در منطقه نردیک به حرم تهیه شد و اکنون بخش سخت افزاری کار رو به اتمام است وارد مرحله نازکاری شده است.