پهپادی که برای مشتریان قهوه ارسال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، این پهپاد با استفاده از حسگرها تشخیص می دهد چه زمان افراد به یک نوشیدنی نیاز دارند. برای این منظور پهپاد مذکور حرکت های خاص دست را رصد یا وضعیت شناختی از پیش تعیین شده کاربر(pre-determined cognitive state) را ارزیابی می کند.

در مرحله بعد پهپاد همراه دستگاهی که فنجان قهوه را نگه می دارد مانند یک کیسه پلاستیکی، به سمت فرد پرواز می کند. همچنین در یک نمونه نشان داده شده قهوه به طور مستقیم از پهپاد در لیوان کاربر ریخته می شود.

به هرحال این حق امتیاز تشریح می کند چگونه یک پهپاد با ارزیابی وضعیت شناختی کاربر تشخیص می دهد او به یک فنجان قهوه نیاز دارد.

در توضیحات آن آمده است: ارزیابی و تخمین عملیات های پهپاد براساس ویژگی هایی مانند کیفیت خواب، تقویم الکترونیکی، نشانگرهای بیومتریک، فشار خون، اندازه مردمک چشم، تحلیل حالت صورت، زمانی که فرد از خواب بیدار شده و تحلیل حرکات دست انجام می شود.

همچنین پهپاد به یک سرور متصل است که دقیقا نشان می دهد وسیله نقلیه باید به کجا برود.

این پهپاد حتی عادت های قهوه خوردن کاربر را در نظر می گیرد تا پیش بینی کند در کجا و چه زمانی او به فنجان بعدی قهوه نیاز دارد.

با گذشت زمان این سیستم می تواند دفعات و مکان هایی که افراد تمایل دارند قهوه بخورند را بیاموزد و با کمک این تاریخچه ارسال قهوه برای فرد یا یک مکان خاص را شخصی سازی کند.

البته پهپاد مجهز به پروفایل ترجیحات کاربر است و می تواند قهوه را با شیر یا فیلتر مخصوص برای کاربر ببرد.