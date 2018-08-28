مشکلات اقتصادی دلیلی برای تسلیم شدن دربرابر دشمن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مولوی سید احمد عبدالهی صبح سه شنبه در اجلاسیه شهدای اهل سنت خراسان جنوبی اظهار کرد: یادآوری از شهدای اهل سنت زمینه ساز تحکیم وحدت بین مذاهب در ایران اسلامی است.

وی بیان کرد: بر اساس آیات نورانی قرآن کریم شهدا بر عهد و پیمانی که با خدا بسته اند ثابت قدم مانده اند.

امام جمعه اهل سنت درمیان با اشاره به مجاهدت های مرزبانان ایران اسلامی به ویژه در سال های اخیر، ادامه داد: اگر در دوران دفاع مقدس یک وجب از خاک خود نداده و به عزت و استقلال رسیدیم از برکت خون شهدا و استقامت خانواده های آنان است.

مولوی عبدالهی افزود: همگی به شهدا بدهکار هستیم و وظیفه دینی ما ایجاب می کنم که نهایت احترام را به خانواده های آنان بگذاریم.

وی با بیان اینکه ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، گفت: امروزه رزمندگان سنی فلسطینی و مجاهدان شیعه لبنان خواب را بر اسرائیل حرام کرده اند و مایه افتخار مسلمانان هستند.

امام جمعه اهل سنت درمیان اظهار کرد: سخنان ترامپ که می گوید نمی گذاریم انقلاب اسلامی چهل سالگی خود را جشن بگیرد از جنس گفته های امثال فرعون در طول تاریخ و نشان از خوی استکباری است.

مولوی عبدالهی با بیان اینکه ما منکر مشکلات اقتصادی نیستیم، بیان کرد: ولی این مشکلات دلیلی برای تسلیم شدن در برابر دشمن نیست و با همبستگی و یکدلی آن را رفع می کنیم.

امام جمعه اهل سنت درمیان یادآور شد: براساس اعتقاد اهل سنت، اولاد پیامبر(ص) و اهل بیت مانند کشتی نوح است که تمسک به آنها زمینه نجات و رستگاری است.