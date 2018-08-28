به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی دوشنبه شب در برنامه شبهای فیروزهای اظهار کرد: قزوین نهم شهریور ماه در دوره صفویه به عنوان پایتخت ایران انتخاب شده است.
وی اضافه کرد: به همین مناسبت اعضای شورای اسلامی شهر قزوین و شهردار محترم قزوین برنامههای مختلفی را به منظور شناساندن ظرفیتهای این شهر در هفته فرهنگی قزوین برگزار میکنند.
استاندار قزوین ابراز کرد: جشنواره دو سالانه خوشنویسی و جشنواره میرعماد قزوینی که از بزرگان خوشنویسیست از جمله برنامههای هفته فرهنگی قزوین به شمار میآید.
زاهدی خاطرنشان کرد: همچنین جشنواره اقوام ملل ایرانی، کنفرانس فیزیک و بزرگداشت هفته دولت از دیگر برنامههاییست که در این هفته برپا شده است.
وی بیان کرد: قزوین دارای فرهنگ و هنر غنی است و باید با اجرای برنامههای مختلف و متنوع به مسافران و گردشگران معرفی شود.
استاندار قزوین تصریح کرد: با شناساندن فرهنگ و آداب قزوین به گردشگران میتوان صنعت گردشگری را رونق داد که تحقق این مهم منجر به بهبود اقتصادی شهروندان قزوینی خواهد شد.
زاهدی با بیان اینکه در گذشته صنعت گردشگری قزوین مغفول مانده است، گفت: اگر جاذبههای دیدنی و متنوع شهر به گردشگران معرفی شود این صنعت رونق قابل قبولی پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ایران سرزمین پهناوری است، بیان کرد: در این کشور قومهای مختلفی با فرهنگهای متنوع زندگی میکنند که باید به یکدیگر شناسانده شوند و همین موجب رونق صنعت گردشگری میشود.
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