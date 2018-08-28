ثبت ۶۰ درصد املاک دولتی استان/ پذیرش و ثبت ۹ فرصت سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، غضنفر آرام ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: سامانه های مختلفی در استان فعال است که یکی از این سامانه ها "سادا" بوده که به ثبت اموال دولتی می پردازد و امید است در آینده ای نزدیک ثبت ۱۰۰ درصدی املاک دولتی استان محقق شود.

آرام با اشاره به ماده ۲۵۱، ابراز داشت: در بحث ماده ۲۵۱، اختیارات این ماده در سال ۹۷ به استان داده شد و تا مبلغی مشخص شده در این حوزه در استان رسیدگی می شود و این مهم در راستای بحث تمرکز زدایی ظرفیت خوبی محسوب می شود.

آرام گفت: تاکنون ۹۵ شکوایه توسط تیم بررسی ماده ۲۵۱ استان بررسی شده و استقبال ها در این بخش مناسب بوده است.

آرام با بیان اینکه سرمایه گذاری خوبی در استان شده است، عنوان داشت: در سال ۹۶، ۲.۶ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان داشته ایم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان، تصریح کرد: پذیرش و ثبت ۹ فرصت سرمایه گذاری با محوریت پوشش سرمایه گذاری خارجی عملیاتی شده و کتاب این ظرفیت ها نیز تدوین شده است.

آرام با بیان اینکه بیشترین ظرفیت سرمایه گذاری ها در حوزه پتروشیمی است، بیان داشت: در بخش سیمان نیز ظرفیت های سرمایه گذاری در استان توسعه یافته و تلاش می شود رشد بیش از پیش این بخش را داشته باشیم.

آرام از رشد و فعال سازی بخش صادرات استان خبر داد و گفت: در حوزه گمرک نیز صادرات گیاهان دارویی از جمله موارد ارسالی است و کنترل ها نیز در این بخش عملیاتی می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، اظهار داشت: علیرغم همه اقدامات انجام شده، ضعف هایی در حوزه سرمایه گذاری در استان داریم که توسعه بیش از پیش این بخش به شکل مطلوب تری ضروری است و خروجی محوری در این حوزه مورد تاکید است.

آرام با تاکید بر نقش ذی حسابان در شفافیت بودجه ای و هزینه ای، افزود: نقش ذی حسابان در جلوگیری از فساد و مشکلات اداری محسوس است و ۳۰ ذی حساب ما ۵۰ دستگاه را پوشش می دهند و مزایا، حقوق و اضافه کار ذی حسابان از طریق اقتصاد و دارایی پرداخت می شود و بکارگیری ذی حساب مستقل نقش موثری در کاهش فساد های اداری دارد.

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان، خاطرنشان کرد: رصد های لازم در حوزه فعالیت های ذی حسابان انجام می شود و کنترل مناسبی در این حوزه وجود دارد.

وی با اشاره به تحقق ماده ۸ در استان، ابراز داشت: ۱۳۹۰ خانه سازمانی در استان داریم که به استناد ماده ۸ بخشی از آنها را به فروش رسانده ایم. ۱۸۴ مورداز طریق مزایده به فروش رسیده است و ۵۲ واحد نیز به خانواده ایثارگران داده شد و هدفگذاری برای فروش بقیه واحد ها انجام شده است.

آرام با اشاره به وصول درآمدی در استان، گفت: ۹۰ درصد درآمدهای ما از طریق مالیات است و همچنین جرایم رانندگی دومین مورد و سومین حوزه نیز در بخش ثبت اسناد است.

آرام از وصول و تحقق ۶۲ درصدی مالیات در استان از مجموع پیش بینی ۲۸۷ میلیارد تومانی در سال ۹۷ خبر داد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به ضرورت وصول به موقع مالیات ها، ابراز داشت: این مهم در اعتبارات تخصیصی به استان کمک می کند و همچنین نقش آن در توسعه اشتغال زایی محسوس است.

وی افزود: فرهنگ سازی در حوزه ثبت معاملات و وصول مالیات مورد تاکید است و این حوزه در راستای توسعه و آبادانی استان نقش بسزایی دارد.

آرام با بیان اینکه شفافیت از محورهای فعالیت این دستگاه است، تصریح کرد: موضوع شفافیت یکی از مباحث مورد تاکید در حوزه اقتصاد و دارایی است و تلاش می شود با تحقق برش ها و مصوبات، خروجی موثری در این بخش داشته باشیم.