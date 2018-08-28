وزیر فرانسوی ماکرون را غافلگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «نیکلا اولو» وزیر محیط زیست فرانسه حین مصاحبه با شبکه رادیویی «فرانس اینتر» از تصمیم ناگهانی خود برای استعفا خبر داد و گفت: هنوز موضوع را با امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه درمیان نگذاشته‌ام چرا که ممکن بود مرا منصرف کند!

گفتنی است وی در توضیح این اقدام غافلگیرکننده گفت: آیا استفاده از حشره‌کش‌ها را کاهش داده‌ایم؟ پاسخ خیر است. دیگر نمی‌خواهم به خودم دروغ بگویم. نمی خواهم این توهم را داشته باشم که حضورم در دولت به منزله فائق آمدن بر چالش‌ها تلقی شود. در طول تابستان به چنین تصمیمی رسیدم و حتی همسرم را نیز از آن باخبر نکردم.

ظاهراً این تصمیم اعتراضی به عدم پیشرفت در حل معضلات محیط زیستی است که اروپا و به‌ویژه فرانسه آن را جدی می‌گیرد.