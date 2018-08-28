بالغ بر یک هزار طرح سامانه های آبیاری نوین کشاورزی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار همزمان با هفته دولت با حضور در روستای درمه از توابع شهرستان جهرم به طور همزمان هزار و ۳۸ طرح سامانه نوین آبیاری کشاورزی استان فارس را افتتاح کرد.

این طرح ها در 10 هزار و 847 هکتار از اراضی استان فارس با اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

استاندار فارس در مراسم افتتاح همزمان این طرح ها با اشاره به بحران آب و خشکسالی در استان، گفت: با توجه به مصرف 92 درصد از منابع آب استان در بخش کشاورزی توسعه و ترویج روش های نوین آبیاری گام موثری در مدیریت منابع آب است.

تبادار با بیان اینکه 53 هکتار از اراضی بخش خفر به سامانه آبیاری نوین مجهز شده است، افزود: با اجرای این طرح افرادی که پس از خشک شدن باغ ها مهاجرت کرده بودند مجددا به منطقه بازگشته اند و این به معنای احیا اقتصاد کشاورزی برای مردم است.

وی با تاکید بر اهمیت فرهنگسازی در راستای بهره گیری از این روش های نوین در کشاورزی، از دست اندرکاران اجرای این طرح ها تقدیر کرد.

استاندار فارس با اشاره به رضایت مردم از افتتاح این طرح ها، ابراز امیدواری کرد مسئولان با دیدن این رضایت و لطف و محبت مردم عزمی جدی تر در خدمت رسانی داشته باشند.

تبادار بیان کرد: امیدوارم این اقدام خیرخواهانه و موثر که زمینه بهره وری آب به عنوان ضرورت جدی استان را مهیا می کند در سراسر استان ادامه یابد.

همزمان با هفته دولت پروژه های زیادی در شهرستان جهرم به بهره برداری می رسد که افتتاح طرح سامانه های آبیاری نوین در 53 هکتار از باغات این منطقه یکی از این پروژه ها است. این طرح با 780 میلیون تومان اعتبار دولتی و 90 میلیون تومان سهم مشارکت بهره برداران در بخش خفر اجرایی شده و با تبدیل آبیاری غرقابی به قطره ای تحت فشار مدت زمان دوره آبیاری را از 49 روز به چهار روز کاهش داده است که نقش بسزایی در کاهش مصرف آب داشته است.