اسکی کرج به 350 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد

علی عمران سولقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اسکی شهرستان به رغم وجود استعدادهای فراوان از ضعف امکانات و اعتبارات رنج می برد به نحوی که بودجه های این هیات برای تمرین اسکی بازان هم کافی نیست.

وی افزود: بیش از نیمی از اعضای تیم ملی در بخش بانوان و آقایان از کرج هستند و هیات های ورزشی کرج به اصطلاح مستقل شده اند اما این موضوع فقط در سخن است و در عمل وضع هیات های کرج تفاوتی نکرده است.

سولقانی خاطرنشان کرد: سال گذشته مجموع اعتبارات تخصیصی به این هیات 15 میلیون ریال بود و امسال تا کنون تنها پنج میلیون ریال به هیات اسکی تخصیص یافته است که اصلا نمی توان آن را اعتبار به حساب آورد.

وی تصریح کرد: پیست بین المللی دیزین در کرج واقع شده است و بسیاری از زحمات آن بر روی دوش این شهرستان است اما شهرستان کرج سهمی از درآمد این پیست ندارد و درآمد حاصل از مجموعه ورزشی دیزین نفعی به حال ورزش اسکی کرج نیز ندارد.

سولقانی یادآور شد: در کرج روستایی به نام ولایت رود وجود دارد که زن و مرد آن اسکی باز هستند و مطرح ترین اسکی بازان کشور متعلق به این روستا هستند علاوه بر آن استعدادهای درخشانی در زمینه اسکی در این شهرستان بروز کرده اند که کمبود امکانات آنها را دلزده می کند.

وی تاکید کرد: با بودجه های تخصیصی به این هیات نمی توان هیچ کلاس آموزشی، تمرین یا مسابقه ای برگزار کرد و از مسئولان توقع می رود به هیات اسکی کرج توجه ویژه نمایند.