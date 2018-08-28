به گزارش خبرنگار مهر، محمد قوسی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه ۶۶ پایگاه عاطفه‌ها از سوی کمیته امداد استان سمنان در روز ۱۵ شهریورماه سال جاری آماده دریافت کمک‌های مردمی است، ابراز داشت: بالغ‌بر دو هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز از کمک‌های خیران و نیکوکاران استان بهره‌مند هستند که امیدواریم با دستان پر مهر هم استانی‌ها بتوانیم نیازهای تحصیلی این تعداد دانش‌آموز را برآورده کنیم.

وی بابیان اینکه ۲۳ پایگاه جشن نیکوکاری روز شانزدهم شهریور در مصلاهای نماز جمعه مستقر خواهند بود، ابراز داشت: مردم استان سمنان می‌توانند با ارائه کمک‌های نقدی و غیر نقدی خودشان ۱۲۰هزار دانش‌آموز استان را از کمک تحصیلی برخوردار کنند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه مرحله دوم جشن عاطفه‌ها ۱۱مهرماه سال‌جاری برگزار می‌شود، ابراز داشت: ۴۹۲ مدرسه آماده دریافت لوازم درسی دانش آموزان از سوی خیران هستند که امیدواریم در این مرحله نیز مردم مانند سنوات قبل در راستای حمایت از فرزندان معنوی خود تلاش کنند.

قوسی بابیان اینکه حضور نیکوکاران در جشن عاطفه‌ها می‌تواند لبخند را بر صورت دانش آموزان هدیه کند، تصریح کرد: سال گذشته بالغ‌بر ۷۰۰میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی از سوی خیران استان سمنان جمع‌آوری شد که پیش‌بینی می‌شود امسال شاهد رشد این مبلغ باشیم.

وی بابیان اینکه مردم می‌توانند از طریق نصب نرم‌افزار سکه و یا شماره‌گیری # ۰۲۳*۱*۸۸۷۷* از طریق تلفن همراه در جشن عاطفه‌ها شرکت کنند، افزود: شماره حساب بانک صادرات به شماره ۰۱۰۲۳۱۸۴۶۳۰۰۹ و کارت‌بانکی ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۱۷۶۹۸۴، آماده دریافت کمک‌های نقدی نیکوکاران را برای جشن عاطفه‌ها خواهد بود.