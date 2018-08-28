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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵

همزمان با دهه ولایت صورت پذیرفت؛

دیدار مراجع عظام تقلید با تولیت آستان قدس رضوی

دیدار مراجع عظام تقلید با تولیت آستان قدس رضوی

مشهد- همزمان با دهه ولایت جمعی از مراجع عظام تقلید با تولیت آستان قدس دیدار کردند.

به گزارش خبرنگارمهر، همزمان با دهه ولایت مراجع عظام تقلید حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی و علوی گرگانی ضمن تشرف به حرم مطهر رضوی، با تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفتگو کردند.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در این دیدار ها به ارائه گزارشی از اقدامات آستان قدس رضوی در راستای خدمت به زائران،تحقق منشور هفتگانه مقام معظم رهبری، رسیدگی و کمک به نیازمندان و محرومان و تسهیل در امر زیارت پرداخت.

مراجع عظام تقلید نیز در دیدارهای جداگانه ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته، توجه به قشر مستضعف، رسیدگی به محرومان، تسهیل در امر زیارت زائرانی که بضاعت مالی برای تشرف به مشهد مقدس را ندارند و همچنین ترویج سیره و فرهنگ رضوی در جامعه تأکید کردند.

کد مطلب 4387436

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