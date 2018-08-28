هفته فرهنگی فرصتی برای معرفی فرهنگ و هنر قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، سیده حمیده زرآبادی دوشنبه شب در برنامه شب‌های فیروزه‌ای اظهار کرد: قزوین مهد فرهنگ، ادب و هنر است که هفته فرهنگی فرصتی برای معرفی آنها به گردشگران است تا از سراسر کشور به قزوین سفر کنند.

وی افزود: در هفته فرهنگی برنامه‌های مختلفی مانند دوسالانه خوشنویسی برگزار شده که این بهانه‌ای است تا فرهنگ غنی شهر به علاقمندان معرفی شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قزوین شاداب نزدیکترین مقصد انتخاب شده است، بیان کرد: این شعار به نحو مطلوبی انتخاب شده و باید در تحقق آن اقدامات عملی انجام داد.

زرآبادی خاطرنشان کرد: در گذشته بیشتر مسافران از قزوین عبور می‌کردند ولی امروز آنها در این شهر چند شب می‌مانند تا از جاذبه‌های گردشگری دیدن کنند که این مهم بیانگر موفقیت مجموعه مدیریت شهری در جذب گردشگر است.

این مسئول بیان کرد: مهمترین رویکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر قزوین این است مفاخر قزوین را که از هر سرمایه‌ای برای استان ارزشمند است معرفی کند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید از این سرمایه بزرگ محافظت و حراست کرد و به همه شناساند تا گردشگران برای شناخت بیشتر این مفاخر به قزوین بیایند.

وی گفت: طی سال‌های گذشته فرهنگ شهر قزوین مغفول مانده که امروز باید به منظور رونق گردشگری با سرعت بیشتری آن را به مسافران و گردشگران معرفی کرد.

زرآبادی بیان کرد: اگر گردشگران فقط یک بار به قزوین سفر کنند مطمئن هستم که بار دیگر این شهر را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب خواهند کرد.

این مسئول اظهار کرد: استان قزوین خیلی بزرگ نیست و جمعیت زیادی ندارد ولی در همین مسابقات آسیایی، ورزشکاران قزوینی مدال‌های رنگارنگی نصیب خود کردند که بیانگر جایگاه والای ورزش این استان است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: باید استعدادهای قزوینی‌ها را در همه زمینه‌ها شناسایی کرد تا با هدایت و تربیت درست آن، شاهد موفقیت‌های چشمگیر آنها بود.