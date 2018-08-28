افتتاح ۵ طرح عمرانی در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، هم زمان با هفته دولت، یک کارخانه تجهیزات پزشکی پیش از ظهر سه شنبه و با حضور محمد امامی امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، حسین کاغذلو، سرپرست فرمانداری ورامین و جمعی از مدیران شهرستانی و استانی افتتاح شد.

معاون استاندار تهران در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: این کارخانه تجهیزات پزشکی با اعتبار ۳۷ میلیارد ریال افتتاح شد.

محمد امامی امین اضافه کرد: افتتاح این کارخانه سبب اشتغال زایی برای ۲۵ نفر به طور مستقیم می شود.

وی افزود: این کارخانه در زمینی به مساحت یک هزار و ۶۴۳ متر مربع و زیربنای ۹۵۶ متر مربع به بهره برداری رسیده است.

اشتغال زایی برای ۱۵ نفر در کارخانه بافندگی

افتتاح یک شرکت بافندگی پارچه حلقوی از دیگر پروژه هایی بود، که با حضور معاون استاندار تهران در ورامین به بهره برداری رسید.

سرپرست فرمانداری ورامین در حاشیه افتتاح این پروژه به خبرنگار مهر گفت: پروژه مذکور با اعتبار ۵۳ میلیارد ریال و در زمینی با مساحت ۷ هزار و ۹۸۷ متر مربع و زیربنای نزدیک به ۵ هزار متر مربع به بهره برداری رسید.

حسین کاغذلو گفت: با افتتاح این شرکت تولیدی برای ۱۵ نفر به طور مستقیم ایجاد اشتغال شده است.

سیستم آبیاری نوین باغ پسته در ورامین به بهره برداری رسید

وی به افتتاح طرح سیستم آبیاری قطره ای و باغ پسته اشاره کرد و گفت: مساحت این باغ ۱۰ هکتار است که برای ساخت آن سهم یارانه دولت ۷۰۰ میلیون ریال و سهم آورده شخصی ۲ میلیارد و ۲۳۶ میلیون ریال بوده است.

کاغذلو اضافه کرد: هزینه ساخت استخر این باغ نیز یک میلیارد ریال است، که در مساحتی بیش از ۱۰ هکتار بنا شد.

سرپرست فرمانداری ورامین با اشاره به افتتاح دو طرح در روستاهای این شهرستان اظهارداشت: بلوار ورودی روستای موسی آباد بختیاری با اعتباربیش از ۱۲ میلیارد ریال و ساختمان دهیاری روستای جعفرآباد جنگل با اعتبار ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید.

دیدار با خانواده شهید شاهسون

بر اساس این گزارش، محمد امامی امین پیش از ظهر سه شنبه و به محض ورود به شهرستان ورامین، در حالی که توسط سرپرست فرمانداری و دیگر مسئولان این شهرستان همراهی می شد، با حضور در بیت خانواده معظم «حسن شاهسون» در ورامین دیدار کرد.

گفتنی است، شهید حسن شاهسون، در ۳۰ تیر ماه سال ۴۳ در ورامین متولد شد و در ۲۸ مهر ماه ۶۲ در جنگ جبهه های حق علیه باطل به شهادت رسید.

در این سفر قرار است، ساختمان دهیاری روستای « جعفرآباد جنگل» نیز افتتاح شود و نیز معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با خانواده شهیدان بوربور و دبس ستاد نیز دیدار خواهد کرد.