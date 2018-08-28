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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۴

وزیر خارجه آلمان:

اروپای منسجم می تواند در برابر آمریکا قد علم کند

اروپای منسجم می تواند در برابر آمریکا قد علم کند

وزیر خارجه آلمان در جریان سفر یک روزه خود به رومانی بار دیگر بر لزوم انسجام کشورهای اروپایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نویه اوزنا بروکر، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در سفری یک روزه و کوتاه به بخارست پایتخت رومانی با «کلائوس یوهانس» رئیس جمهوری و «تئودور ملشکانو» وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. 

ماس با توجه به اینکه رومانی پس از اتریش برای نخستین بار ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد، افزود: همه با هم باید در جهت تحقق انسجام اروپا قدم برداریم. ارزش نهادن به اهداف اروپایی و جهانیزه شدن می تواند به قدرتمند تر شدن اروپا کمک کند.

وزیر خارجه آلمان با اشاره اختلافات اخیر میان اروپا و آمریکا خاطرنشان کرد: باید به این نکته واقف بود که یک اروپای منسجم و واحد می تواند در برابر آمریکا قد علم کند.

کد مطلب 4387448
شقایق لامع زاده

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