اروپای منسجم می تواند در برابر آمریکا قد علم کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نویه اوزنا بروکر، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در سفری یک روزه و کوتاه به بخارست پایتخت رومانی با «کلائوس یوهانس» رئیس جمهوری و «تئودور ملشکانو» وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

ماس با توجه به اینکه رومانی پس از اتریش برای نخستین بار ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد، افزود: همه با هم باید در جهت تحقق انسجام اروپا قدم برداریم. ارزش نهادن به اهداف اروپایی و جهانیزه شدن می تواند به قدرتمند تر شدن اروپا کمک کند.

وزیر خارجه آلمان با اشاره اختلافات اخیر میان اروپا و آمریکا خاطرنشان کرد: باید به این نکته واقف بود که یک اروپای منسجم و واحد می تواند در برابر آمریکا قد علم کند.