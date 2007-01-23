کنکور سه ساعته را سه ساله نکنید ! / اجازه ندهیم داستان مصوبات نادرست پیشین کنکور باز هم تکرار شود

دکتر "حسین پورکاظمی" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بدون شک بررسی و طرح هر یک از مسائل مملکتی دارای اهمیت بالایی است اما باید بررسی کرد که سوابق این مسائل در کشور چگونه بوده است. کنکور نیز در کشور ما همیشه مشکلات خاص خود را داشته و با حجم بالای تقاضا برای رشته ها و دانشگاه های مطلوب مواجه بوده ایم.

وی اظهار داشت: سازمان سنجش تنها 40 هزار ظرفیت برای رشته ها و دانشگاه های معتبر و پر رقابت دارد بر این اساس باید بهترین ها را برای پذیرش در این دانشگاه های انتخاب کند. این بهترین داوطلبان افرادی هستند که در آینده چرخ های اصلی کشور را در دست دارند.

معاون سابق سازمان سنجش با اشاره به راه اندازی سیستم نظام جدید گفت: سال 1375 وزارت آموزش و پرورش نظام جدید متوسطه را راه اندازی و اعلام کرد به وسیله سیستم پیش دانشگاهی در این نظام، غربالگری مناسبی برای راهیابی به دانشگاه به وجود می آید. اما شاهد آن بودیم که برنامه ریزی ها در این خصوص تغییر کرد و تقریبا تمامی دانش آموزان به مقطع پیش دانشگاهی راه یافتند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مجلس پنجم کنکور را یک مرحله ای و بر اساس سوابق تحصیلی تصویب کرد اما به دلیل استاندارد نشدن آزمون های دبیرستان ها تأثیر سوابق در راهیابی به دانشگاه عملی نشد.

پورکاظمی اظهار داشت: در همان زمان وزارت علوم با چند مرحله ای کردن کنکور مانند برخی کشورها موافق بود و می خواست کنکور به صورت عمومی و تخصصی برگزار شود اما نمایندگان مجلس آن زمان دوباره اعلام کردند که چرا باید راهیابی به دانشگاه تنها در طول مدت 3 ساعت کنکور تعیین شود.

وی تصریح کرد: اکنون نیز نباید برای کنکور و راهیابی جوانان به دانشگاه تصمیمی عجولانه گرفت و اضطرابی دو چندان به آنها وارد کرد. نباید این کنکور 3 ساعته را به کنکوری سه ساله تبدیل کنیم.

معاون سابق سازمان سنجش اظهار داشت: دانش آموزان دوم دبیرستان به درستی نمی دانند برای آینده باید چه تصمیمی بگیرند و وارد کردن کنکور به دوم دبیرستان آنها را بیشتر از گذشته با سرگردانی و استرس مواجه می کند.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی کنکور مجلس آموزش و پرورش را از اهداف خود دور می کند گفت: باید با این موضوع با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

پورکاظمی با اشاره به فرایند حذف کنکور کاردانی دانشگاه آزاد اضافه کرد: زمانی که دانشگاه آزاد تصمیم به حذف کنکور کاردانی گرفت از آقای جاسبی پرسیدیم با چه ملاکی در این دوره می خواهید دانشجو بپذیرید و وی ملاک سوابق تحصیلی را برای ورود به این دوره عنوان کرد. در حالی که دوره های کاردانش آزمون نهایی نداشت و در دوره های فنی و حرفه ای نیز تنها در برخی دروس آزمون نهایی برگزار می شد.

وی ادامه داد: تصمیم گیری بر این اساس برای امر مهمی چون پذیرش دانشجو، کارشناسی شده نیست و همه جوانب را در نظر نمی گیرد.

معاون سابق سازمان سنجش به ناهماهنگی امکانات آموزشی در نقاط مختلف کشور اشاره کرد و گفت: امکانات آموزشی در دبیرستان های کشور به طور یکسان توزیع نشده است و تأثیر سوابق تحصیلی در راهیابی به دانشگاه ها این تفاوت ها را چشمگیرتر می کند.

وی با تأکید بر اینکه مجلس باید تنها به کلیات کنکور بپردازد، افزود: جزئیات موضوع کنکور باید به دست عده ای از فرهیختگان و کارشناسان در این امر سپرده شود و مجلس تنها به اهداف کلی و اصولی در این زمینه بپردازد. البته با اصرار وزارت علوم، مجلس شورایی را متشکل از نمایندگان وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد و مجلس تشکیل داده که امیدواریم این جزئیات به شورای مذکور واگذار شود.

پورکاظمی اظهار داشت: با در نظر نگرفتن تمامی جزئیات امر، طرح ساماندهی اجرایی نمی شود و مانند بقیه طرح های مرتبط با کنکور از آنچه در ابتدا تعیین شده بود فاصله می گیرد و نهایتا متوجه می شویم که این طرح مشکلات عدیده ای داشته است.

وی با اشاره به سیستم پذیرش دانشجو در کشورهای دیگر گفت: در کشوری چون آمریکا موسسه ای مانند ETS آزمون برگزار می کند و دانشگاه های بزرگ برای پذیرش دانشجو بر اساس نمره این آزمون تصمیم گیری می کنند. کشور انگلستان و سایر کشورهای پیشرفته نیز برای ورود دانشجو به دانشگاه های معتبر خود سیستم گزینشی دارند.