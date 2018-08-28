به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بازیان با اشاره به اینکه در زلزله آبانماه استان کرمانشاه پنج هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی تخریب شده است گفت: از این تعداد چهار هزار و ۵۰۰ واحد مربوط به مددجویان روستایی و۶۰۰ واحد مربوط به مددجویان شهری است.
وی ادامه داد: در این حادثه همچنین دو هزار و ۷۰۰ خانه روستایی و هزار و ۵۰۰ واحد مسکن شهری مددجویان کمیته امداد آسیب دیده است که باید تعمییر شود.
بازیان با اظهار اینکه برای ساخت و تعمیر این تعداد واحد مسکونی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است گفت: از این مبلغ کمیته امداد حدود ۶۳ میلیارد تومان را تامین خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت برای ساخت خانههای زلزلهزدگان کرمانشاه در شهرها ۴۰ میلیون تومان و در روستاها ۳۰ میلیون تومان وام پرداخت میکند افزود: این رقم برای تعمیرات خانه ۱۲ میلیون تومان است. همچنین دولت تقبل کرده است به احداث مسکن شهرهای زلزلهزده شش میلیون تومان و به احداث مسکن روستاییان پنج میلیون تومان و برای تعمیرات مسکن دو میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت کند.
مدیرکل مسکن کمیته امداد ادامه داد: علاوه بر کمکهای دولتی، این نهاد نیز برای تسریع در ساخت و تکمیل خانه خانوارهای تحت حمایت به مددجویان شهری ۱۵ میلیون تومان و به مددجویان روستایی ۱۲ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت میکند.
بازیان با اعلام اینکه تمام واحدهای مسکونی مددجویان روستایی تا پایان امسال بازسازی و تعمییر میشود افزود: تاکنون خانه ۷۴۰ خانوار روستایی تحت حمایت ساخته و تحویل داده شده است که تا پایان مهرماه این رقم به دو هزار واحد خواهد رسید.
شایسته ذکر است، در زلزله سال گذشته کرمانشاه خانه مددجویان کمتیه امداد در شهرستانها سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی، کرندغرب، گهواره، قصرشیرین، گیلانغرب، اسلامآبادغرب، جوانرود، روانسر، حمیل، ماهیدشت، باینگان و پاوه آسیب دیده است.
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