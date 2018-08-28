به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهماندار درمراسم افتتاح نمایشگاه تخصصی دوچرخه افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با هدف ارتقای فرهنگ عبور و مرور کاربران ترافیکی، روان‌سازی آمد و شد و ایجاد انضباط ترافیکی به‌ویژه در معابر پرترافیک اقدام به راه‌اندازی پلیس دوچرخه‌سوار کرده است.

رئیس پلیس راهور پایتخت، تصریح کرد: مرحله اول اجرای این طرح، در مناطق ۶ و ۱۲ با همکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اجرا می‌شود.

این مقام ارشد پلیس راهور تهران اعلام کرد: هدف از این اجرای این طرح ارتقای فرهنگ عبور و مرور کاربران ترافیکی در زمینه استفاده از دوچرخه، برقراری نظم و ایمنی ترافیک و سهولت حرکت در معابر و خیابان‌های منتخب مناطق ۶ و ۱۲، جلوگیری از توقف وسایل نقلیه در محل‌های غیرمجاز، طرح کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر، کاهش زمان حضور پلیس در معابر پرترافیک و افزایش قدرت مانور مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی است.

وی افزود: این طرح در دو شیفت صبح و عصر اجرا می‌شود; در این راستا پلیس راهنمایی و رانندگی مأموریت دارد با به‌کارگیری عوامل خود، نسبت به ارتقای فرهنگ عبور و مرور کاربران ترافیکی، ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری و ایجاد تسهیلات ترافیکی در محدوده پرترافیک مخصوصاً محدوده بازار تهران و محورهای منتهی به آن با اجرای طرح پلیس دوچرخه‌سوار اقدام کند.

سردار مهماندار با اشاره به سابقه استفاده از دوچرخه در انجام مأموریت‌های پلیس در سطح جهان، گفت: پیش از فراگیر شدن وسایل نقلیه موتوری، دوچرخه ابزاری کارآمد در انجام مأموریت‌های روزانه پلیس مخصوصاً در نقاط شهری و مسکونی داشته است.

وی گفت: امروزه در اکثر کشورهای دنیا مشاهده افسران پلیس دوچرخه‌سوار، به کرات اتفاق می‌افتد و در ارتقای فرهنگ عبور و مرور نقش مؤثری دارد. دوچرخه مزایای زیادی همچون سبک و سریع بودن دارد، به‌علاوه فاقد هر نوع آلایندگی صوتی و شیمیایی بوده و از قابلیت تحرک بالایی برخوردار است.