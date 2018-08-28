۳ پروژه صنعتی در پالایشگاه آبادان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان پیش از ظهر امروز در آئین بهره برداری از این پروژه ها گفت: این پروژه ها شامل نصب نمک زدا در واحد تقطیر ۸۰، طرح جایگزینی چگالنده های پارومتریک واحد تقطیر ۸۰ با چگالنده های صفحه ای و احداث دو دستگاه مخزن به همراه متعلقات مربوطه به انضمام اجرای محوطه سازی و باندوال آن است که در مجموع با اعتباری معادل ۲۸۹ میلیارد و ۶۱۵ میلیون ریال از محل اعتبارات طرحهای عمرانی به اجرا در آمده است.

سید علی اکبر میرقادری افزود: پروژه نصب نمک زدا در واحد تقطیر ۸۰ با هدف افزایش کیفیت فرآورده ها و بهبود فرآیند عملیاتی به اجرا در آمد که برای انجام آن ۲۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون ریال اعتبار هزینه شد.

وی اظهار کرد: در فرایند طرح جایگزینی چگالنده های بارومتریک واحد تقطیر ۸۰ با چگالنده های صفحه ای اقداماتی همچون خرید مبدلهای صفحه ای بر اساس مشخصات فرآیندی دریافتی و با مشارکت مالی و فنی و هماهنگی کامل و لحظه ای با شاخه توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (UIDO) و در بخش طراحی و تهیه نقشه های اجرایی اعم از طراحی بخش مهندسی مکانیک، سیویل، برق و ابزار دقیق و همکاری و نظارت بر روند اجرای کار پیمانکاران به منظور حذف ۱۰۰ درصدی آلاینده ها از واحد تقطیر ۸۰ و برگشت سرمایه اجرا و به انجام رسید.

به گفته مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان، برای اجرای طرح جایگزینی چگالنده های بارومتریک واحد تقطیر ۸۰، اعتباری معادل ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی هزینه شده است.

میرقادری تصریح کرد: در موضوع احداث دو دستگاه مخزن به همراه متعلقات مربوطه به انضمام اجرای محوطه سازی و باندوال های آن، اقداماتی همچون احداث دو دستگاه مخزن سقف شناور به ظرفیت ۱۳۵ هزار بشکه در پالایشگاه آبادان و به منظور بالا بردن ظرفیت نگهداری فرآورده های نفتی و صرف اعتباری معادل ۹۷ میلیارد و ۵۳ میلیون ریال از اعتبارات عمرانی اجرا و به انجام رسیده است.