۲۴۳ هزار تن گندم از کشاورزان استان قزوین خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز سه شنبه در بازدید از مرکز خرید گندم آوج اظهار کرد: از ابتدای قصل خرید تاکنون بیش از ۲۴۳هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده که از این میران با توجه به سهمیه ۲۰۵ هزار تنی استان حدود ۱۸.۵ درصد افزایش داشته است.

به گفته وی، برداشت و خرید گندم در تنها در مناطق دیم خیز این شهرستان ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد : همچنین طی این مدت حدود ۱۰ هزار تن گندم بذری از کشاورزان استان خریداری شده است.

خمسه با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده گندم خریداری شده از کیفیت بالا و سن زدگی پایینی برخوردار است گفت: با برنامه ریزی انجام شده درصدد هستیم برای سال زراعی آینده ضمن استفاده از بذور مناسب، مبارزه با سن غلات را نیز در سطح بیشتری انجام دهیم.

وی از همه کشاورزان، بهره برداران، کارشناسان و ناظران برای تلاش مضاعف در تولید و خرید گندم قدردانی کرد.

در سال زراعی جاری بیش از ۱۳۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر کست گندم رفته بود.