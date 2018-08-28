هزینه های جاری مدارس را با دریافت وجه نقد از اولیاء تامین می کنیم

رضا چاوش پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدرسه خیر ساز استثنایی نطنز در شهریورماه افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: امسال با افتتاح این مدرسه که به طور کامل توسط یک خیر ساخته شده است، ۵۰ دانش آموز استثنایی نطنز می‌توانند در یک فضای آموزشی نوساز، استاندارد و مناسب به تحصیل بپردازند.

مدیر آموزش و پرورش نطنز افزود: همچنین ضمن افتتاح مدرسه جدیدالتأسیس هشت شهریور طرق رود، بهره برداری از پروژه های طرح توسعه و بازسازی مدارس طرق رود، ورگوران و هنجن از دیگر برنامه هایی است که در قالب پروژه مهر انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای طرح شاداب سازی مدارس یادآور شد: علاوه بر اجرای ۴ هزار مترمربع آسفالت، رنگ آمیزی و زیباسازی مدارس در حال انجام است که تا پایان شهریور ماه به اتمام می‌رسد.

چاوش پور در خصوص دریافت کمک نقدی از اولیای دانش آموزان اذعان داشت: با توجه به اینکه در سال های اخیر دولت سرانه ای برای مدارس نپرداخته است، ناچاریم در کنار کمک های خیرین، با دریافت وجه نقد از اولیای دانش آموزان هزینه های جاری مدارس را تأمین و مدیریت کنیم.

وی اضافه کرد: در جلسات متعدد با مدیران مدارس تأکید کردیم که دریافت کمک های نقدی با رضایت خاطر اولیای دانش آموزان باشد و ضمن مراعات خانواده ها هنگام ثبت نام، برنامه ها و هزینه های غیر ضروری در مدارس را حذف کنند.

مدیر آموزش و پرورش نطنز در پایان تأکید کرد: در صورت دریافت گزارش مبنی بر اجرای برنامه های هزینه بری که ضرورت نداشته باشد با مدیران برخورد می‌شود.