دیدار رییس سازمان تبلیغات اسلامی با خانواده شهید احمدی روشن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی در این دیدار که در فضایی صمیمانه انجام شد، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهید مصطفی احمدی روشن و سایر شهدای انرژی هسته ای و دفاع مقدس، گفت: از روی احساس قلبی برای بهره بردن از نورانیت خانواده شهدا به خدمت شما رسیده ایم. ما به شهدا مدیونیم و این دین را از یاد نمی بریم و ان شاءالله در این راه کوتاهی هم نمی کنیم.

وی ادامه داد: ما آمده ایم کسب فیض کنیم. با هدف گرفتن نور از شما آمده ایم. ان شاءالله این دیدار خرج راه ما باشد. حضرت آقا بار سنگینی روی دوش ما گذاشته اند. امیدواریم بتوانیم هدف شهدا را ترویج کنیم. شما دعا کنید کار ما هم مثل فرزند شما فایده داشته باشد و عده ای معاند احساس خطر کنند.

در ادامه رحیم احمدی روشن، پدر شهید مصطفی احمدی روشن نیز ضمن تبریک میلاد امام هادی(ع) گفت: این انتصاب و انتخاب حضرت آقا بسیار به جا بود. ایشان هم آمر هستند هم عامل. حضرت آقا بر مبنای آیه شریفه «لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ» خودشان عامل چیزی هستند که بر دیگران توصیه می‌کنند.

احمدی روشن ادامه داد: همه اوصاف مقام معظم رهبری قابل ستایش است. خداوند ان شاءالله سایه پربرکت ایشان را از سر ما کم نکند. یکی از صفات ایشان اصرار بر استفاده از نیروهای جوان است. دومین صفت معظم له آتش به اختیار بودن است که شروعش از خود ایشان است. این دو ویژگی باید سرمشق همه مردم مخصوصا مسئولان باشد. تمام مسئولان باید جوانگرایی و آتش به اختیار بودن را سرلوحه کار خود قرار بدهند.

وی ضمن تاکید بر لزوم جوان گرایی در دولت، افزود: از امام صادق(ع) سوال می کردند که برای پیشبرد کارها از چه قشری کمک بگیریم. ایشان می فرمودند از جوانان. این یک واقعیت است که نیروی انقلابی جوان و پرتحرک بسیار بهتر و بیشتر می تواند برای این مملکت خدمت کند. من برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم و امیدوارم که این وظیفه خطیر و ارزنده که حضرت آقا به شما محول کرده اند به نحو احسن انجام بدهید.

در بخش دیگری از این دیدار خانمها صدیقه سالاریان مادر و فاطمه بلوری کاشانی همسر شهید مصطفی احمدی روشن نیز انتصاب حجت‌الاسلام والمسلین محمد قمی را به ریاست سازمان تبلیغات اسلامی تبریک گفتند و برای وی آرزوی موفقیت و سربلندی کردند.