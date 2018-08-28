گسترش روخوانی قرآن مردم هندوستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین گلب صادق رئیس حوزه علمیه امام هادی (علیه السلام ) هندوستان با حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدمهدی طباطبایی مدیر موسسه جامعه القرآن دیدار وگفتگو کردند.

حجت الاسلام والمسلمین گلب صادق علاوه بر مدیریت حوزه علمیه بعضی از مراکز قرآنی در این کشور زیر نظر ایشان اداره می شود، به جهت کسب تجربیات مدیر موسسه جامعه القرآن در امر آموزش وفراگیری روخوانی وروانخوانی و حفظ قرآن کریم در کشور هندوستان در ایران حضور یافت.

در این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین گلب صادق با اظهار امیدواری که مردم کشورش روخوانی وروانخوانی قرآن فرا بگیرند وبتوانند قرآن راصحیح بخوانند گفت: متاسفانه هنوز به آن مرحله نرسیده اند ودراین زمینه باید بیشتر کار شود.

نماینده حوزه علمیه هندوستان از انتخاب موسسه جامعه القرآن بین باقی موسسات بیان کرد: زمانی که سیدمحمدحسین طباطبایی خردسال بودند به همراه حجت الاسلام طباطبایی به هندوستان سفرکردند و در آنجا با نوع وشیوه فعالیت وآموزش قرآن کریم آشنا شدم و این نابغه جهانی موفق به اخذ دکتری در خردسالی شدند و با تجربه ۲۰ سال سابقه و نتایجی که در آموزش قرآن و تربیت حفاظ و قراء بسیاری از این موسسه دیدم بسار شیوه را پسندیدم.

در پایان حجت الاسلام طباطبایی همکاری های هرچه بیشتر جامعه القرآن برای آموزش قرآن کریم در کشور هندوستان را لازم دانست و برای اجرای برنامه های پیش بینی شده قول مساعد داد.

کشور هندوستان بیش از ۶٠میلیون شیعه دارد و به رشد وشکوفایی در زمینه های قرآنی وفرهنگی نیازمند است.