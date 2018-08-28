همایش تجلیل از سادات تحت حمایت کمیته امداد بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر صبح سه‌شنبه در این همایش ضمن خیر مقدم و تبریک عید سعید غدیر خم، هدف از برگزاری این جشن را تکریم ایتام و سادات در آستانه عید سعید غدیر خم عنوان کرد و گفت: در احادیث و روایات نسبت به اهمیت عید غدیر خم و تجلیل از جایگاه و منزلت سادات سفارش‌های زیادی شده است.

وی ریشه‌کنی فقر، مکارم اخلاق، صداقت و راستگویی، خدمت به ایتام و نیازمندان و امانتداری را مهمترین و اصلی‌ترین پیام غدیر دانست و بیان کرد: امیدواریم روز به روز بر اهمیت و ارزش عید غدیر افزوده شود و همه ما به تاسی از زندگی مولای متقیان علی (ع) رهرو این مام بزرگوار باشیم.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اینکه امروز دشمنان اسلام و شیعه به دنبال این هستند تا عید غدیر را در بین شیعیان کم رنگ جلوه دهند، گفت: توجه به این روز و زنده نگه داشتن آن، جزو وظایف حداقلی ما شیعان مولا علی (ع) است.

لطفی خاطر نشان کرد: مجموعه کمیته امداد استان بوشهر از طی چند سال گذشته تلاش کرده است با برگزاری برنامه‌های مختلف این روز را گرامی بدارد و به همین منظور امسال نیز از مددجویان سادات تحت حمایت این نهاد ویژه تجلیل می‌شود.

وی در پایان توانمند سازی مددجویان را یکی از مهمترین اقدامات کمیته امداد در زمینه اعتلای وضعیت زندگی و معیشتی آنان برشمرد و اظهار داشت: در نگاه حضرت علی (ع) حرکت کردن در مسیر کار و تلاش منجر به توسعه واقعی و پایدار مبتنی بر مشارکت فرد در جامعه خواهد شد.

در این همایش که تحت عنوان «غدیر پیمان ماندگار شیعه» برگزار شد، ۲۰۰ نفر از سادات مددجو که اغلب آنها نخبگان و پذیرفته شدگان رشته‌های طراز اول دانشگاهی، دارندگان رتبه‌های برتر ورزشی و فرهنگی و همچنین کار آفرینان برتر طرح‌های اشتغال بودند تجلیل شدند.