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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۲۷

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در گفتگو با مهر:

مسئولان باید در برابر نظام پاسخگو باشند/تلاش بیشتر برای حل مشکلات

مسئولان باید در برابر نظام پاسخگو باشند/تلاش بیشتر برای حل مشکلات

گناباد- رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: سئوال از مسئولین باعث تضعیف جایگاه آنها نمی شود و همه در برابر نظام باید پاسخگو باشند.

حمید بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سئوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی ما کسی را نداریم که خط قرمز باشد و باید تمامی مسئولان به ملت و نظام پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: سئوال از رئیس جمهور چیزی خارج از قانون نیست و مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم و نظارتی که بر کارها دارد حق خود می داند تا از رئیس جمهور سئوال کند و این روند باعث تضعیف جایگاه رئیس جمهور نمی شود.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حق مردم است که بدانند در کشور چه می گذرد و دلایل این نابسامانی ها در حوزه اقتصادی و دیگر حوزه ها چیست؟ البته مجلس در جایگاه خود از دولت حمایت های زیادی داشته و در حال حاضر نیز معتقد است که دولت به کار خود ادامه دهد ولی تلاش زیادتری برای حل مشکلات داشته باشد.

بنایی خاطرنشان کرد: در کمیسیون های مختلف بحث استیضاح وزرا در حال پیگیری است که براساس آخرین اطلاعات من ۵ وزیر برای پاسخگویی به نمایندگان باید در مجلس حاضر شوند که پیشنهاد می کنم قبل از این که استیضاح در صحن مجلس انجام شود اقدامات لازم صورت پذیرد.

کد مطلب 4387475

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