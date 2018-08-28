مسئولان باید در برابر نظام پاسخگو باشند/تلاش بیشتر برای حل مشکلات

حمید بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سئوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی ما کسی را نداریم که خط قرمز باشد و باید تمامی مسئولان به ملت و نظام پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: سئوال از رئیس جمهور چیزی خارج از قانون نیست و مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم و نظارتی که بر کارها دارد حق خود می داند تا از رئیس جمهور سئوال کند و این روند باعث تضعیف جایگاه رئیس جمهور نمی شود.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حق مردم است که بدانند در کشور چه می گذرد و دلایل این نابسامانی ها در حوزه اقتصادی و دیگر حوزه ها چیست؟ البته مجلس در جایگاه خود از دولت حمایت های زیادی داشته و در حال حاضر نیز معتقد است که دولت به کار خود ادامه دهد ولی تلاش زیادتری برای حل مشکلات داشته باشد.

بنایی خاطرنشان کرد: در کمیسیون های مختلف بحث استیضاح وزرا در حال پیگیری است که براساس آخرین اطلاعات من ۵ وزیر برای پاسخگویی به نمایندگان باید در مجلس حاضر شوند که پیشنهاد می کنم قبل از این که استیضاح در صحن مجلس انجام شود اقدامات لازم صورت پذیرد.