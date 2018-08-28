هیچ گازی در آینده از پالایشگاه آبادان رهاسازی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر میرقادری پیش از ظهر امروز در حاشیه بهره برداری از سه پروژه صنعتی در پالایشگاه آبادان افزود: در زمان حاضر پالایشگاه آبادان با تصفیه نفت خام به حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز که نفت ترش را هم شامل می شود، مسئولیت تولید فرآورده های مهم و اصلی کشور را دارد.

به گفته وی، به طور روزانه حدود ۱۲ میلیون لیتر بنزین مطابق با استانداردهای جهانی در پالایشگاه آبادان تولید و تحویل کشور می شود.

میرقادری اظهار کرد: تاثیرگذاری سه پروژه ای که امروز به بهره برداری رسیدند نه تنها در حوزه زیست محیطی که بر عملکرد پالایشگاه در تولید فرآورده های مرغوبت تر، کاهش هزینه ها و بهینه سازی اقتصادی پالایشگاه نیز قابل لمس و مشهود است.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان ضمن تاکید بر اینکه بهره برداری از این پروژه ها تاثیر خود را بر روی چرخه فرآیند تولید در پالایشگاه به طور گسترده نشان می دهد، تصریح کرد: در آینده ای نزدیک با بهره برداری از سیستم بازیافت گازهای فلر، دیگر هیچ گاز مازادی از طریق پالایشگاه در اتمسفر رها سازی نمی شود.

میرقادری گفت: در زمان حاضر پروژه های مهمتری همچون فازهای دو و چهار پالایشگاه را آغاز کرده ایم که با اتمام این دو فاز، پالایشگاه آبادان در رده پیشرفته ترین و مدرنترین پالایشگاههای جهان هم از حیث کیفیت و نوع فرآورده تولیدی و هم از نظر اقتصادی جزء پالایشگاههای برتر جهان قرار می گیرد.

وی افزود: امید می رود تا در دو زمان چهار و پنج ساله بتوانیم با بهره برداری از فازهای دو و چهار پالایشگاه موفق به انجام این فعالیت شویم.

میرقادری با بیان اینکه اشتغال در پالایشگاه آبادان افتخار برای همه همشهریان محسوب می شود، اظهار کرد: پالایشگاه آبادان سرمایه بزرگ و گران قیمتی برای ممکلت به شمار می رود که نقش به سزایی را در تولید فرآورده ها و توزیع آن در سطح کشور و حتی صادرات به خارج کشور را بر عهده دارد که طور حتم با راه اندازی فازهای دو و چهار چهره دیگری را به لحاظ وضعیت اشتغال و حتی در دیگر بخشهایی که بطور غیر مستقیم با پالایشگاه در ارتباطند، شاهد خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان تصریح کرد: به طور قطع در بحث اشتغال، اولویت قانونی و خودمان از یک سو و علاقه مندی به این آب و خاک ۸ سال جنگیده، سرزمین شهدا و محل استراتژیک و مهم در کشور با بومیان منطقه خواهد بود.

میرقادری با تاکید بر اینکه موضوع آموزش مجموعه های بومی را در دستور کار داریم، یادآور شد: قصد داریم تا با انجام این کار آن تخصص ها و توانمندیهایی که به طور احتمالی در مجموعه شهر آبادان نیست را ایجاد کنیم و از این نظر الگو و مدلی برای سایر شهرها و استانهای کشورمان باشیم.