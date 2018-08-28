  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۵۷

نشر قطره منتشر کرد؛

جایگاه دیالکتیک هگل درتاریخ دیالکتیک جدید/ اثر جدید منوچهرآشتیانی

جایگاه دیالکتیک هگل درتاریخ دیالکتیک جدید/ اثر جدید منوچهرآشتیانی

«جایگاه دیالکتیک هگل در تاریخ دیالکتیک جدید»با موضوع علوم اجتماعی اثر منوچهر آشتیانی را نشر قطره برای نخستین بار چاپ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از ابتدای  کتاب جایگاه دیالکتیک هگل در تاریخ دیالکتیک جدید می‌خوانیم، روش و منش اندیشیدن «دیالکتیکی» که از پنج قرن ق. م. در یونان باستان (نزد هراکلیت) و در ایران کهن (نزد زروانیست‌ها، زرتشت و سپس مولانا) و در چین قدیم (نزد لائوتسه) آغاز شده است و به نحو «ایده‌آلیستی و مفهومی» از افلاطون تا هگل، و به گونه‌ «ماتریالیستی» از دموکریت تامارکس ادامه یافته است، دارای ژرفا و گستردگی‌ای است که همواره به اشکال مختلف در علوم (به‌خصوص انسانی) ادامه و کاربرد یافته است! اصل اساسی دیالکتیک پذیرش «وحدت اضداد و تکوین صیرورت روابط متضاد، متقابل، متعاکس، متعامل و متحرک» میان تمام ارتباطات مادی و معنوی در تاریخ جهان و جهان تاریخ (عالم و آدم) است! نگارنده در اثر حاضر به شرح سیر و مسیر طولانی این دیالکتیک نزد مبرّزترین متفکران، یعنی هگل، و بیان جایگاه تاریخی دیالکتیک او در دوران جدید پرداخته است.شارح این کلام امیدوار است توضیحات مجلد حاضر نیز نزد «اهل دانش و فضل در نظر آید و قبول افتد.»

«جایگاه دیالکتیک هگل در تاریخ دیالکتیک جدید» با موضوع علوم اجتماعی اثر منوچهر آشتیانی  از سوی نشر قطره در ۳۲۲ برای نخستین بار چاپ شده است.

کد مطلب 4387490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها