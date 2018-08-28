طرح خدمات فارغ التحصیلان دکتری تخصصی پزشکی کم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی امروز در نشست خبری در محل پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران از کاهش طرح خدمات قانونی برای فارغ التحصیلان دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پزشکی خبر داد و گفت: به زودی میزان طرح در برخی از رشته های دکتری تخصصی کم می شود و این افراد بعد از چهار سال می توانند مدارک خود را بگیرند. در صورتی که قبل از آن بخواهند مدرک خود را دریافت کنند باید هزینه پرداخت کنند.

وی افزود: این افراد که فارغ التحصیل می شوند در شرکت دانش بنیان و یا بخش هایی که امکان خدمات دارند مشغول می شوند. ظرفیت پذیرش دانشگاه ها برای این افراد در زمینه جذب هیات علمی بسیار محدود است.

لاریجانی گفت: طرح خدمات قانونی پزشکان و پیراپزشکان تغییری نکرده است اما با توجه به سهمیه ۳۰ درصدی بومی مناطق محروم و تعهداتی که به مدت ۱۰ سال از فرد برای خدمت در شهر و استان گرفته می شود باید این بومی گزینی اثر خود را بگذارد و گسترش یابد تا بتوان نیاز به طرح را محدود کرد و در برخی رشته ها آن را کاهش داد.