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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۳۴

طرح خدمات فارغ التحصیلان دکتری تخصصی پزشکی کم می شود

طرح خدمات فارغ التحصیلان دکتری تخصصی پزشکی کم می شود

معاون وزیر بهداشت از کاهش میزان طرح خدمات قانونی برای فارغ التحصیلان دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی امروز در نشست خبری در محل پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران از کاهش طرح خدمات قانونی برای فارغ التحصیلان دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پزشکی خبر داد و گفت: به زودی میزان طرح در برخی از رشته های دکتری تخصصی کم می شود و این افراد بعد از چهار سال می توانند مدارک خود را بگیرند. در صورتی که قبل از آن بخواهند مدرک خود را دریافت کنند باید هزینه پرداخت کنند.

وی افزود: این افراد که فارغ التحصیل می شوند در شرکت دانش بنیان و یا بخش هایی که امکان خدمات دارند مشغول می شوند. ظرفیت پذیرش دانشگاه ها برای این افراد در زمینه جذب هیات علمی بسیار محدود است.

لاریجانی گفت: طرح خدمات قانونی پزشکان و پیراپزشکان تغییری نکرده است اما با توجه به سهمیه ۳۰ درصدی بومی مناطق محروم و تعهداتی که به مدت ۱۰ سال از فرد برای خدمت در شهر و استان گرفته می شود باید این بومی گزینی اثر خود را بگذارد و گسترش یابد تا بتوان نیاز به طرح را محدود کرد و در برخی رشته ها آن را کاهش داد.

کد مطلب 4387497

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