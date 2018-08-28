رقابتهای انتخابی تیم ملی هاپکیدو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی انجمن هاپکیدو، این رقابتها با حضور تیمهای خراسان رضوی، گیلان، قزوین، مازندران، اردبیل، سمنان، تهران، فارس، کرمانشاه، قم، کردستان، یزد، همدان، ایلام و البرز طی روزهای ۱۳ تا ۱۶ شهریور برگزار خواهد شد.

در این رقابتها ورزشکاران در ۵ رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان به رقابت خواهند پرداخت و نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم منتخب هاپکیدو WHC آقایان و بانوان ایران جهت شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی دعوت خواهند شد.

مسابقات آسیایی هاپکیدو WHC ۲۰۱۸ آذرماه سالجاری در تهران یا امارات برگزار و رقابتهای جهانی هم سال آینده به میزبانی کره جنوبی برگزار خواهد شد.