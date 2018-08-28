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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸

برای حضور در رقابتهای جهانی؛

رقابتهای انتخابی تیم ملی هاپکیدو برگزار می شود

رقابتهای انتخابی تیم ملی هاپکیدو برگزار می شود

هجدهمین دوره رقابتهای هاپکیدو قهرمانی کشور مردان و زنان به منظور انتخاب نفرات برتر جهت شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی هفته آینده به میزبانی مشهد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی انجمن هاپکیدو، این رقابتها با حضور تیمهای خراسان رضوی، گیلان، قزوین، مازندران، اردبیل، سمنان، تهران، فارس، کرمانشاه، قم، کردستان، یزد، همدان، ایلام و البرز طی روزهای ۱۳ تا ۱۶ شهریور برگزار خواهد شد. 

در این رقابتها ورزشکاران در ۵ رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان به رقابت خواهند پرداخت و نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم منتخب هاپکیدو WHC آقایان و بانوان ایران جهت شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی دعوت خواهند شد.

مسابقات آسیایی هاپکیدو WHC ۲۰۱۸ آذرماه سالجاری در تهران یا امارات برگزار و رقابتهای جهانی هم سال آینده به میزبانی کره جنوبی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4387498

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