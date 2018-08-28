نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آب و هوایی استان بوشهر اظهار داشت: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده آرامش نسبی جو و دریا طی امروز و فردا است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود در برخی ساعات طی امشب تا صبح فردا بر سرعت وزش باد شمال غربی در فاصله دور از سواحل و بر روی دریا در مناطق شمالی خلیج فارس افزوده شود و در پی آن ارتفاع موج دریا نیز تا حدودی افزایش یابد و در سایر نقاط دریا شرایط آرامی برقرار است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش ملایم جریانات غالبا جنوبی ضمن افزایش رطوبت و شرجی هوا بویژه در نقاط ساحلی، دریایی نسبتاً آرام و بدون تلاطم را طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه را موجب خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: غبار محلی در طول روز و در برخی نقاط ساحلی پدیده مه در هنگام صبح از پدیده های قابل توجه طی امروز و روزهای آینده است.

شفیع‌خدایی افزود:‌ برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی ، در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی، گاهی افزایش ابر و در اوایل شب در نقاط شمالی خلیج فارس همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت هشت تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و در نقاط شمالی خلیج فارس در برخی ساعات طی امشب تا صبح فردا شمال تا شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۴ و به صورت لحظه ای تا ۴۲ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: در این مدت ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی استان ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی اظهار داشت: در بندر بوشهر فردا زمان جزر اول دریا ساعت سه و ۲۷ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۹ و ۴۳ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۶ و ۲۹ دقیقه و مد دوم در ساعت ۲۲ و ۴۶ دقیقه خواهد بود.