ضرورت ایجاد اشتغال در روستاهای دارای قابلیت گردشگری بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی در مراسم افتتاح پروژه های گاز رسانی به روستاهای بروجرد، گفت: باید کمک کنیم در روستاهای دارای قابلیت های گردشگری شغل ایجاد شود.

وی با بیان اینکه روستای «گیجالی» از نظر بافت، روستای دارای قابلیت های گردشگری است، اظهار داشت: باید کمک کنیم تا روستاها از سطح رفاه بیشتری برخوردار شوند.

استاندار لرستان، تصریح کرد: به لحاظ بافت، روستای «گیجالی» به عنوان ظرفیتی مناسب در حوزه جذب گردشگر می تواند از پتانسیل های ایجاد بوم گردی استفاده کند.

خادمی، ادامه داد: همه دستگاه های مربوطه کمک کنند تا مشکلات روستای «گیجالی» از جمله بهسازی، زیر سازی و اجرای طرح هادی آن عملیاتی شود.