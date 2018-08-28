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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۳۳

استاندار لرستان تاکید کرد؛

ضرورت ایجاد اشتغال در روستاهای دارای قابلیت گردشگری بروجرد

ضرورت ایجاد اشتغال در روستاهای دارای قابلیت گردشگری بروجرد

بروجرد- استاندار لرستان بر ضرورت ایجاد اشتغال در روستاهای دارای قابلیت گردشگری بروجرد تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی در مراسم افتتاح پروژه های گاز رسانی به روستاهای بروجرد، گفت: باید کمک کنیم در روستاهای دارای قابلیت های گردشگری شغل ایجاد شود.

وی با بیان اینکه روستای «گیجالی» از نظر بافت، روستای دارای قابلیت های گردشگری است، اظهار داشت: باید کمک کنیم تا روستاها از سطح رفاه بیشتری برخوردار شوند.

استاندار لرستان، تصریح کرد: به لحاظ بافت، روستای «گیجالی» به عنوان ظرفیتی مناسب در حوزه جذب گردشگر می تواند از پتانسیل های ایجاد بوم گردی استفاده کند.

خادمی، ادامه داد: همه دستگاه های مربوطه کمک کنند تا مشکلات روستای «گیجالی» از جمله بهسازی، زیر سازی و اجرای طرح هادی آن عملیاتی شود.

کد مطلب 4387502

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