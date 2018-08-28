تعامل خوب پلیس و شهرداری در موضوع توسعه دوچرخه سواری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی افشانی در حاشیه آغاز به کار پلیس دوچرخه سوار در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حمل و نقل عمومی بخش مهمی از زندگی شهروندان محسوب می شود، گفت: یکی از شاخص های زیست پذیری بهتر در شهرها استفاده از انواع حمل و نقلی است که حاصل آن منجر به آلودگی هوا نشود.

وی با تاکید بر اینکه آلودگی هوا و ترافیک معضل مهم شهر است، گفت: استفاده از وسیله ای که هیچ گونه آلودگی نداشته باشد می تواند در کاهش این چالش ها به ما کمک کند و دوچرخه یکی از این وسایل حمل و نقل است که هیچ گونه آلاینده ای به شهر اضافه نمی کند.

افشانی همچنین با اشاره به طرح استفاده از دوچرخه های مشارکتی گفت: این دوچرخه ها را می توانیم در هر نقطه از شهر رها کنیم و استفاده کننده بعدی از آن استفاده کند.

وی در خصوص ایجاد زیرساخت های لازم برای استفاده دوچرخه گفت: به هر میزان که زیرساخت ها فراهم شود از آن استفاده خواهیم کرد و نباید خود را محدود کنیم که تمامی محدوده های لازم تکمیل و بعد از دوچرخه استفاده کنیم هر بخشی که آماده استفاده است را باید در اختیار شهروندان قرار دهیم زیرا افزایش دوچرخه سواری باعث می شود مسئولان خود را ملزم به تکمیل زیرساخت ها بدانند.

افشانی در خصوص همکاری شهرداری و پلیس اظهار داشت: همکاری خوبی با نیروی انتظامی در این رابطه داریم و امیدواریم در آینده این همکاری بهتر و بیشتر شود. شعار ما دو اصل مشارکت پذیری و زیست پذیری بهتر است و تلاش می کنیم این شعار را محقق کنیم. هوای پاک یکی از وعده های ما برای زیست بهتر شهروندان است.