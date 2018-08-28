اختصاص ۳۰ میلیارد ریال برای تکمیل جاده بخش مرکزی آران و بیدگل

ابوالفضل معینی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اعتبار از محل اعتبارات ملی تامین شده و آسفالت ۷ کیلومتر باقی مانده این جاده تکمیل می شود.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل این جاده در کاهش تصادفات و همچنین دسترسی مردم بخش مرکزی به مرکز شهرستان اظهار داشت: تنها مشکل موجود در راه تکمیل این جاده که به زودی حل می شود اتصال این جاده در مسیر انتهایی به بلوار ورودی شهر کاشان است.

فرماندار آران و بیدگل اضافه کرد: عملیات اجرایی احداث جاده بخش مرکزی به کاشان به طول ۲۲ کیلومتر از سفید شهر آغاز و به شهر کاشان ختم می شود.

وی تصریح کرد: تاکنون برای احداث این جاده از محل اعتبارات استانی و ملی بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.