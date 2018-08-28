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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۳۳

فرماندار آران و بیدگل خبر داد:

اختصاص ۳۰ میلیارد ریال برای تکمیل جاده بخش مرکزی آران و بیدگل

اختصاص ۳۰ میلیارد ریال برای تکمیل جاده بخش مرکزی آران و بیدگل

آران و بیدگل - فرماندار آران و بیدگل از اختصاص ۳۰ میلیارد ریال برای تکمیل مرحله آخر جاده بخش مرکزی آران و بیدگل به کاشان خبر داد.

ابوالفضل معینی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اعتبار از محل اعتبارات ملی تامین شده و آسفالت ۷ کیلومتر باقی مانده این جاده تکمیل می شود.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل این جاده در کاهش تصادفات و همچنین دسترسی مردم بخش مرکزی به مرکز شهرستان اظهار داشت: تنها مشکل موجود در راه تکمیل این جاده که به زودی حل می شود اتصال این جاده در مسیر انتهایی به بلوار ورودی شهر کاشان است.

فرماندار آران و بیدگل اضافه کرد: عملیات اجرایی احداث جاده بخش مرکزی به کاشان به طول ۲۲ کیلومتر از سفید شهر آغاز و به شهر کاشان ختم می شود.

وی تصریح کرد: تاکنون برای احداث این جاده از محل اعتبارات استانی و ملی بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

کد مطلب 4387505

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