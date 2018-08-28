باید میان تبلیغ سنتی و مدرن هم افزایی ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سلام خدا بر شهیدان باهنر و حقانی که در این سازمان خادم بودند. سلام بر شهید شریف قنوتی که اولین شهید روحانی دفاع مقدس است. ما همه مدیون شهدا هستیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: دیدگاه امام(ره) در اول انقلاب باعث ایجاد نهادهایی شد که پیش رونده باشند. تکلیف ما ابلاغ است به جامعه ای که اساساً انقلابی است. اگر جامعه غباری گرفته عرضه اسلام ناب این جامعه را مستحکم می کند.

حجت الاسلام محمد قمی افزود: انقلاب ما در آستانه یک جهش بزرگ است و یک مخاطره دشوار پیش رو داریم البته افق های روشنی پیش رو است که یکی از آنها نابودی اسرائیل است.

وی گفت: اسلام ناب باید به دقیق ترین شکل عرضه شود. دریافت بنده این است که یک عزم ملی توسط همه سازمانها و نهادها لازم است که اسلام ناب تبیین شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: تبلیغ صرفاً وظیفه روحانیون نیست، گرچه سازمان باید در این امر رشد کند، اما باید همه امت خود را مبلغ این مکتب بدانند. باید بین تبلیغ سنتی و مدرن یک هم افزایی ایجاد کرد. تبلیغ شأن امامت است و امروز تبلیغ مهجور شده است که خود آن به تبلیغ نیاز دارد. ما به یک مواصلت بین مومنین محتاجیم تا این مسیر را طی کنیم.

وی در پایان گفت: تعابیر حضرت آقا در مورد آقای خاموشی بسیار دقیق است که سازمان تبلیغات به رشد و توسعه‌ کمّی و کیفی قابل توجه نائل گشته و آقای خاموشی در این مدت خدمات متراکمی داشته است. من از همه نیروها و فعالیت های انجام شده تشکر می کنم.